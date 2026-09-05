جنایات آمریکا در سیریک و لامرد در مسیر پیگیری قضایی

به گفته دادستان کل کشور، دفاع از استقلال مردم و جلوگیری از تحقیر آنان توسط پایگاه‌های خارجی، جزو وظایف دادستان‌ها در صیانت از حقوق عامه است.»

به گزارش تابناک؛ پانزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی برگزار شد. در این نشست، موضوعات متعددی از جمله مدیریت انرژی، تأمین کالا‌های اساسی، دیپلماسی قضایی، انسجام ملی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، دادستان کل کشور ضمن ادای احترام به روح پر فتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی، بر ضرورت زنده نگه داشتن نام و راه شهدا تأکید کرد. وی با یادکردن از رهبر شهید انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و تمامی شهدای خدمت، خاطرنشان کرد که گرامی داشتن یاد ایشان و تداوم راهشان، از وظایف اصلی ما است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف سوخت و انرژی، به‌ویژه بنزین، پرداخت.

وی راهکار‌های زیر را برای مدیریت بهتر این حوزه مطرح کرد:الزام خودروسازان به تولید خودرو‌های کم‌مصرف. تسریع در روند اسقاط.

وی با انتقاد از روند کند اسقاط خودرو‌های فرسوده، تأکید کرد که جمع‌آوری این خودرو‌ها نه تنها به مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند، بلکه اثرات مثبتی بر حفظ محیط زیست خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد که برای موفقیت در این طرح، باید قیمت خرید خودرو‌های اسقاطی توسط دولت به‌گونه‌ای باشد که برای مردم مقرون‌به‌صرفه و منطقی باشد؛ چرا که قیمت‌های بسیار پایین فعلی در بازار، مانعی برای استقبال مردم از طرح اسقاط ایجاد کرده است. - تسهیل فرآیند گازسوز کردن خودروها: وی همچنین بر تداوم طرح رایگان گازسوزی خودرو‌ها یا ارائه تسهیلات ویژه برای این منظور تأکید نمود.

تاکید بر تأمین و مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت تأمین کالا‌های اساسی، به‌ویژه گندم، آن را از حیاتی‌ترین نیاز‌های جامعه دانست و افزود: گندم در ایران همچون بنزین، کالایی است که قیمت پایینی دارد و همین موضوع ضرورت نظارت دقیق برای جلوگیری از قاچاق آن را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد که با توجه به اینکه بخش اعظم نیاز گندم کشور از تولید داخلی تأمین می‌شود، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق آن بسیار حائز اهمیت است.

این مقام عالی قضایی همچنین از دادستان‌های سراسر کشور خواست نسبت به تامین و توزیع کالا‌های اساسی پیگیری و نظارت لازم را داشته باشند.

توجه ویژه بر دیپلماسی قضایی و تجربیات بین‌المللی

حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد در خصوص سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به هند، با توصیف این سفر به عنوان یک گام مهم در حوزه دیپلماسی، گفت: باید از این سفر‌ها و تعاملات بین‌المللی، نهایت بهره‌برداری را کرد. لازم است معاونت بین‌الملل، دادستانی کل و سایر نهادها، تجارب و دستاورد‌های این سفر‌ها را به‌صورت مکتوب، مستند کنند تا از این آموخته‌ها در آینده استفاده شود.

حفظ وحدت، انسجام ملی و مسائل فرهنگی

وی در ادامه بر وظیفه اصلی دستگاه قضا در حفظ نظام و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح تأکید کرد و گفت: ایجاد اجماع ملی، اتحاد و وحدت میان مردم، از جمله وظایف ماست که باید حتی در مدیریت تجمعات شبانه نیز مدنظر قرار گیرد.

در بخش مسائل فرهنگی، وی با استناد به آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) مبنی بر دعوت مردم به امیدواری و دوری از بدبینی، تأکید کرد که وظیفه مسئولان بویژه مسئولان فرهنگی انتشار اخبار امیدآفرین و تقویت روحیه امید در جامعه است.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، آن را موجب تحقیر حاکمیت ملی کشور‌ها دانست و گفت: دادستان‌های کل باید در راستای حقوق عامه، از حق مردم خود برای برخورداری از استقلال و جلوگیری از تحقیر توسط پایگاه‌های خارجی دفاع کنند.

وی همچنین با اشاره به مستندات موجود از جنایات آمریکا در مناطقی همچون میناب، لامرد، شهادت رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان و حوادثی نظیر جشن عروسی سیریک، اعلام کرد که دادسرای ویژه تهران و دادسرا‌های محل وقوع، پرونده‌های کیفری مربوطه را تشکیل داده‌اند و مستندات جمع‌آوری شده در حال بررسی است.

دادستان کل کشور ضمن تأکید بر اینکه دادستان کل آمریکا باید در راستای حفظ آبروی مردم خود با جنایت‌های دولتمردان آمریکا در نقاط مختلف دنیا مخالفت نماید، اعلام کرد: این اقدامات باید برای حفظ آبروی ملت آمریکا و حمایت از حقوق انسانی باشد.

این مقام عالی قضایی در پایان اظهار امیدواری کرد: جبهه مقاومت با لطف و عنایت خداوند و با رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) هر چه سریعتر به پیروزی نهایی دست پیدا کند.

منبع: قوه قضاییه