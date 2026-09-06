سرنوشت حبوبات در چنگال واردکنندگان/ کشاورز باز هم بازنده شد!
در حالی که دولت ادعای کاهش قیمتها را دارد، اما پشت پرده این تصمیم، یک بازی خطرناک در جریان است ؛ حذف شرط سابقه بازرگان در واردات حبوبات، باز کردن درهای بازار برای دلالانی است که نه تخصص دارند و نه سابقه، اما تشنه سودهای کلان هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تسهیلگری واردات کالاهای اساسی و ضروری کشاورزی، ثبت سفارش واردات حبوبات شامل انواع عدس، لوبیا، نخود، ماش و... از امروز ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر میشود ضمن آنکه ثبت سفارش بدون اعمال شرط سابقه بازرگان انجام میشود.
این مصوبه درحالی ابلاغ شده است که حذف شرط سابقه بازرگان که شاید در ظاهر جذاب باشد و تعداد واردکنندگان را زیاد کند، اما در شرایط فعلی، مسئله اصلی سابقه نیست، بلکه «نقدینگی» و «ارز» است.
اما سوال اینجاست که بازرگان جدیدی که سابقه ندارد، چگونه میخواهد در فضای فعلاً تحریمی و با نرخ ارز نوسانی، حجم عظیمی از حبوبات را وارد کند؟ که این اقدام باعث جذب دلالان میشود تا بازرگانان واقعی چراکه دلالان سریعتر میتوانند با سرمایههای کوتاهمدت وارد این بازی شوند؛ بنابراین اگر این واردات بدون برنامهریزی دقیق و در حجم زیاد انجام شود، درست در زمانی که کشاورزان داخلی منتظر فروش محصول خود هستند، بازار را با کالای خارجی اشباع میکند و منجر به سقوط قیمت در سطح تولید میشود و این یعنی مصرفکننده در قیمت بالا خرید میکند و کشاورز در قیمت پایین میفروشد و سود کل به جیب واردکنندگان میرود.
ازسویی دیگر، باز شدن ثبت سفارش حبوباتی مثل لوبیا، عدس و نخود در زمانی که قیمتها بالاست، جذابیت واردات را برای بازرگانان دوچندان میکند ضمن آنکه مصوبه فقط بر «امکان ثبت سفارش» تأکید میکند، اما هیچ حرفی از «نظارت بر قیمت نهایی» یا «توزیع مستقیم» نمیزند؛ بنابراین باز کردن ثبت سفارش بدون داشتن یک شبکه توزیع نظارتی، تنها باعث میشود کالای وارداتی در دست چند شرکت بزرگ متمرکز شود و آنها قیمت را کنترل کنند بنابراین باز کردن سامانه جامع تجارت به تنهایی قیمت را پایین نمیآورد، مگر اینکه مکانیسم «توزیع ارزان» فعال شود.
به گزارش تابناک، به نظر میرسد این اقدام باعث شود تا حجم کالا در بازار زیاد شود، اما به دلیل هزینههای بالای واردات و نرخ ارز، تأثیرش بر کاهش قیمتها بسیار کند خواهد بود و احتمالاً سود اصلی را بازرگانان و نه مصرفکننده یا کشاورز خواهند برد.