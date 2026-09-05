هوندا اس2000 یکی از مشهورترین رودسترهای اسپرت ژاپنی است؛ خودرویی که بخش مهمی از شهرت خود را مدیون موتور تنفس طبیعی اف20سی و توانایی رسیدن به دورهای بسیار بالا است. این موتور دو لیتری با فناوری وی‌تک حدود ۲۴۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند و برای سال‌ها یکی از بالاترین نسبت‌های قدرت به حجم موتور را در میان خودروهای تولید انبوه جهان در اختیار داشت. توزیع وزن ۵۰-۵۰، محور محرک عقب، دیفرانسیل تورسن و شاسی تقویت‌شده، اس2000 را به خودرویی تبدیل کرده است که هم برای استفاده روزمره مناسب است و هم در جاده‌های پرپیچ‌وخم شخصیت کاملاً متفاوتی از خود نشان می‌دهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.