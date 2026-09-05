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هوندا اس2000؛ خودرویی که در دور موتور بالا تازه جان میگیرد
هوندا اس2000 یکی از مشهورترین رودسترهای اسپرت ژاپنی است؛ خودرویی که بخش مهمی از شهرت خود را مدیون موتور تنفس طبیعی اف20سی و توانایی رسیدن به دورهای بسیار بالا است. این موتور دو لیتری با فناوری ویتک حدود ۲۴۰ اسب بخار قدرت تولید میکند و برای سالها یکی از بالاترین نسبتهای قدرت به حجم موتور را در میان خودروهای تولید انبوه جهان در اختیار داشت. توزیع وزن ۵۰-۵۰، محور محرک عقب، دیفرانسیل تورسن و شاسی تقویتشده، اس2000 را به خودرویی تبدیل کرده است که هم برای استفاده روزمره مناسب است و هم در جادههای پرپیچوخم شخصیت کاملاً متفاوتی از خود نشان میدهد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با این خودرو آشنا شوید.
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