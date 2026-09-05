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کد خبر:۱۳۹۲۹۷۹
کد خبر:۱۳۹۲۹۷۹
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نبض خبر؛

چه کسی صاحب کابل‌های فیر نوری زیردریایی است؟

بخش عمده اینترنت جهان نه از طریق ماهواره‌ها، بلکه از شبکه‌ای عظیم از کابل‌های فیبر نوری عبور می‌کند که در بستر اقیانوس‌ها و دریاها گسترده شده‌اند. این کابل‌ها با طولی در مجموع بیش از یک میلیون کیلومتر، مراکز داده و شبکه‌های ارتباطی قاره‌های مختلف را به یکدیگر متصل می‌کنند و می‌توانند حجم عظیمی از اطلاعات را در کسری از ثانیه جابه‌جا کنند. اهمیت این زیرساخت تنها فنی نیست. شرکت‌هایی مانند ای‌ان‌اندتی / AT&T، چاینا تلکام، گوگل، متا و آمازون از بزرگ‌ترین مالکان یا سرمایه‌گذاران این شبکه هستند و کنترل مسیرهای ارتباطی زیر دریا به موضوعی اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آسیب ناشی از لنگر کشتی‌ها، تورهای ماهیگیری، بلایای طبیعی و حتی احتمال خرابکاری یا جاسوسی، امنیت این کابل‌ها را به یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها تبدیل کرده است. با وجود توسعه اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک، کابل‌های زیردریایی همچنان ارزان‌ترین و کارآمدترین راه انتقال حجم عظیم داده میان قاره‌ها محسوب می‌شوند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با جزئيات این کابل‌ها آشنا شوید.
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