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چه کسی صاحب کابلهای فیر نوری زیردریایی است؟
بخش عمده اینترنت جهان نه از طریق ماهوارهها، بلکه از شبکهای عظیم از کابلهای فیبر نوری عبور میکند که در بستر اقیانوسها و دریاها گسترده شدهاند. این کابلها با طولی در مجموع بیش از یک میلیون کیلومتر، مراکز داده و شبکههای ارتباطی قارههای مختلف را به یکدیگر متصل میکنند و میتوانند حجم عظیمی از اطلاعات را در کسری از ثانیه جابهجا کنند. اهمیت این زیرساخت تنها فنی نیست. شرکتهایی مانند ایاناندتی / AT&T، چاینا تلکام، گوگل، متا و آمازون از بزرگترین مالکان یا سرمایهگذاران این شبکه هستند و کنترل مسیرهای ارتباطی زیر دریا به موضوعی اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آسیب ناشی از لنگر کشتیها، تورهای ماهیگیری، بلایای طبیعی و حتی احتمال خرابکاری یا جاسوسی، امنیت این کابلها را به یکی از دغدغههای مهم دولتها تبدیل کرده است. با وجود توسعه اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک، کابلهای زیردریایی همچنان ارزانترین و کارآمدترین راه انتقال حجم عظیم داده میان قارهها محسوب میشوند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک بیشتر با جزئيات این کابلها آشنا شوید.
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