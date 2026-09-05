پیش از آن‌که یک موشک فضایی اجازه پرتاب پیدا کند، موتور و سامانه‌های آن باید مجموعه‌ای از آزمایش‌های بسیار سنگین را روی زمین پشت سر بگذارند. این آزمایش‌ها از بررسی استحکام سازه و تجهیزات الکترونیکی گرفته تا شبیه‌سازی شمارش معکوس، سوخت‌گیری کامل و روشن کردن موتور با حداکثر توان را شامل می‌شوند. در مراکزی مانند پایگاه فضایی استنیس ناسا، هنگام آزمایش موتور میلیون‌ها لیتر پیشران مصرف می‌شود و سامانه‌های عظیم آب‌رسانی برای خنک کردن گازهای خروجی و کاهش صدای موتور به کار می‌روند. حدود ۱۴۰۰ حسگر نیز عملکرد موشک را ثبت می‌کنند و چندین ترابایت داده تولید می‌شود تا مهندسان بتوانند پیش از پرتاب واقعی، کوچک‌ترین نقص‌ها را شناسایی کنند. آزمایش‌های ارتفاع بالا نیز در محفظه‌های ویژه‌ای انجام می‌شوند که فشار هوای ارتفاع ده‌ها کیلومتری را روی زمین شبیه‌سازی می‌کنند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک با جزئیات پیچیده تست‌های موشکی بیشتر آشنا شوید.