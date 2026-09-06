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رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفتگو با تابناک:

سم و کود در تله گرانی ۱۵۰ درصدی / وضعیت کانتینرهای دورزده از چین و هند چه می‌شود؟

فاصله بین قول‌های دولت و اجرای مویرگی در واردات سم و کود، به قیمت ۱۵۰ درصد گرانی تمام شد؛ این درحالی است که ادعای حذف سهمیه‌بندی‌ها مطرح است، اما در لایه‌های اجرایی، پاسخ نامه‌ها گم شده و ثبت سفارش‌ها باطل می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۶۹
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سم و کود

وقتی قیمت سم و کود ۱۵۰ درصد جهش می‌کند، یعنی زنگ خطر برای کشاورزی ایران به صدا درآمده است! سید مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، از یک بحران سهمگین خبر داد: ترکیبی از جهش دلار، تحریم‌های داخلی و تله مسیرهای ترانزیتی، قیمت‌ها را به عدد تکان‌دهنده‌ای رسانده است.

سید مهدی حسینی‌یزدی رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک درمورد افزایش قیمت سم و کود گفت: جهش نرخ دلار در سه ماه اخیر (حدود ۱۰۰ درصد) است که این افزایش قیمت تنها بر روی قیمت خرید اثر نگذاشته، بلکه به‌صورت زنجیره‌ای بر هزینه‌های «حق گمرکی»، «بیمه» و «مالیات بر ارزش افزوده» نیز اثر گذاشته و منجر به افزایش قیمت نهایی کالاها تا ۱۵۰ درصد شده است.

قیمت سم و کود سرسام‌آور شد

یزدی تاکید کرد: بزرگ‌ترین مسئله است؛ قیمت دلار در این دو سه ماه اخیر حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است که بر اساس قیمت دلار حق گمرکی و حق بیمه و حتی مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود که این‌ مسائل تحریم‌های داخلی و قیمت‌های داخلی ماست که تاثیر بر افزایش قیمت کود و سم گذاشته است.

او ادامه داد: به دلیل تنش‌ها در منطقه به‌ویژه در تنگه هرمز، مسیرهای ترانزیتی کالا تغییر کرده و واردات به سمت مسیرهای طولانی‌تر از چین و هند سوق یافته است که این تغییر مسیر منجر به افزایش چشم‌گیر زمان رسیدن کالا به مقصد حتی تا چندین ماه و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و حتی ریسک بالای باطل شدن ثبت سفارش‌ها به دلیل تأخیر در ترخیص شده است. 

یزدی بیان کرد: اگرچه در سطح مکاتبات اداری، تصمیماتی نظیر «برداشتن سهمیه‌بندی» و «تغییر مدت ثبت سفارش به ۶ ماه» اتخاذ شده و ابلاغ شده است، اما در لایه‌های اجرایی و مویرگی، این تصمیمات هنوز جاری نشده و بخش خصوصی با مشکل عدم دریافت پاسخ نامه‌ها و نبود مدارک اجرایی مواجه است.

 از تنگه هرمز تا بانک مرکزی، دست در دست هم برای گرانی! 

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران معتقد است: سیاست های بانک مرکزی و سهمیه‌بندی‌های مختلف باعث شد تا در چندماه اخیر قیمت سم و کود حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کند که محدودیت های تنگه هرمز و دور شدن مسیر واردات از اصلی ترین دلایل گرانی است . 

یزدی گفت: واردکنندگان مجبورند مسیرها را دور بزنند و کانتینرها مسیرشان را تغییر می‌دهند و اغلب کانتینرها که از چین و هند وارد می‌شوند با محدودیت های تنگه هرمز مسیر طولانی‌تر و دارای مشکلات بیشتری شده است برای مثال اجناسی که چند ماه پیش تولید شده، تا به ایران برسد و ترخیص شود، زمان زیادی می‌برد و حتی ممکن است ثبت سفارش انجام شده باشد اما کالا نرسد یا باطل شود.

او ادامه داد: حتی مسیرهای چین و هند هم به مشکل خورده است چراکه بیاد مسیر کالا از چین دور زده شود که همین مساله هزینه‌ها را بالا می‌رود و از زمانی که آمریکا ارتباط تجاری چین را با ایران محدود کرد، واردات کالا سخت‌تر از قبل شده است.

یزدی درپاسخ به مسیرهای جایگزین واردات به مبادی شمالی کشور اشاره کرد و گفت: استفاده بهینه از «مبادی شمالی» کشور درشرایطی که تجارت با چین و دورشدن مسیرها به دلیل اختلال در تنگه هرمز پیش آمده است باید مورد توجه قرار گیرد چراکه هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت واردات را نیز افزایش می دهد، اما تاکنون پاسخ مشخص و اجرایی از سوی مسئولین در این خصوص دریافت نشده است.

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واردات سم و کود هزینه های گمرکی کود قیمت سم و کود واردات سموم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Mhd
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
توجه کردید که ما خودمون هم مقصر هستیم.کشاورزان ما در استفاده بهینه از کود و سم ضعیف عمل میکنن.با کمی اندیشه میشه مصرف رو پایین آورد.🤔
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