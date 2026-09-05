بلندپروازی اینفانتینو و بازی در زمین ترامپ؛ مدیریت فیفا در حال سقوط

جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با بازی در زمین دونالد ترامپ به وضعیت بدی دچار شده و بلندپروازی او که به دنبال چهارمین دوره ریاستش بود، رو به پایان بوده و سقوط او از مدیریت فیفا بسیار نزدیک است.

تمامی حواشی اخیر جیانی اینفانتینو در ساختار فیفا، مربوط به تصمیماتی می‌شود که یک سر آن دونالد ترامپ بوده است؛ از جمله طراحی جایزه جنجالی صلح فیفا که اولین آن سال گذشته به دونالد ترامپ اهدا شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پایه‌های صندلی مدیریتی جیانی اینفانتینو در فیفا، بسیار لرزان شده و شرایط روز به روز برای او سخت و سخت‌تر می‌شود. رئیس سوئیسی-ایتالیایی فدراسیون جهانی فوتبال، در شرایطی که به بلند پروازی می‌اندیشید و برخلاف اساسنامه فیفا به دنبال چهارمین دوره ریاستش بود، حالا در وضعیت بغرنجی قرار دارد که هر آن ممکن است برکنار و حتی دادگاهی شود.

اینفانتینو و تیم همراه او در فیفا پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ که برای اولین بار با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار شد، از طرحی با نام «FIFA Forward Enterprise» رونمایی کردند که این طرح مربوط به واگذاری بخشی از سهام جام جهانی بود. طرحی که جنجال‌آفرین شد که تابناک نیز در گزارشی با عنوان «جنجال این روزهای فوتبال جهان یقه‌گیر اینفانتینو؛ فوتبال غرق در اقتصاد» به جزئیات بیشتری درباره این طرح پرداخت. اینکه فیفا برای این کار در نظر داشته تا شرکت «Thrive Capital» را شریک تجاری خود کند که مسئولیت آن بر عهده جاشوا کوشنر، برادر داماد دونالد ترامپ است.

از زمان مطرح شدن این طرح، سه کنفدراسیون به صورت علنی مخالفت خود را با چنین طرحی اعلام کردند؛ یوفا، کونکاکاف و ای‌اف‌سی. اتفاقی که منجر به عقب‌نشینی فیفا نیز شد، اما این تصمیم هم تغییری در رویکرد مخالفان اینفانتینو ایجاد نکرد و آنها به رهبری یوفا پایمردانه به دنبال تغییرات اساسی در ساختار فیفا هستند. جالب اینجاست که همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ تابناک در گزارشی تحلیلی که با عنوان «از بخشش بالوگان تا احتمال اخراج اینفانتینو؛ تماس ترامپ چگونه برای فیفا یک بحران ساخت؟» منتشر کرد، به این موضوع اشاره داشت که نزدیکی بیش از اندازه اینفانتینو به سیاست و رابطه نزدیک او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که حتی منجر به بخشیده شدن کارت قرمز بالوگان، مهاجم آمریکا شد می‌تواند برای او دردسرساز شود. چندان هم طولی نکشید که اولین اشتباه رئیس فیفا پس از جام جهانی، تبدیل به آتشی بزرگ برای او شود که حالا گرفتارش شده است.

نکته جالب توجه اینکه، بحث تغییر ساختار در فیفا اصلاً یک موضوع ساده و رسانه‌ای نیست. هفته گذشته بود که اعلام شد فدراسیون هلند اعلام کرد قصد دارد میزبان جلسه‌ای با حضور فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های سراسر جهان باشد تا درباره تغییرات در فیفا بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. جلسه‌ای نه فقط برای تغییر اینفانتینو که برای تعیین الگوی مدیریتی جدید برای مدیریت فوتبال جهان که با فرد محور بودن ریاست فیفا مقابله کند. اتفاقی که در دوره ریاست اینفانتینو اوج گرفت و رئیس سوئیسی-ایتالیایی فیفا تصمیمات عجیبی گرفت که بارها و بارها مورد نقد قرار گرفت. در صورتی که این جلسه برگزار شود و اصلاحات در الگوی مدیریتی فیفا به مرحله اجرا برسد، قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ فردی جدید در فیفا امور را در دست بگیرد. تاریخی که پیش از این برای انتخابات فیفا در نظر گرفته شده بود و اینفانتینو برای چهارمین دوره ریاستش دورخیز کرده بود، اما حالا در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

موضوع فقط به اینجا ختم نمی‌شود؛ یوفا نیز هفته گذشته جیانی اینفانتینو را به «سوءمدیریت» متهم کرد و شکایتی را از رئیس فیفا در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا صورت داد و خواستار دسترسی به مدارک طرح جنجالی فیفا شد؛ هرچند فیفا با ارائه اسنادی به دادگاه آمریکا، خواستار به تعویق افتادن یا مخالفت با درخواست یوفا برای دسترسی به مدارک شده است. استدلال فیفا این بوده که اقدام یوفا علیه این ساختار و همچنین ریاست اینفانتینو راه‌اندازی «کارزار تخریب» بوده و تأکید کرده که طرح اقتصادی فیفا صرفاً یک پیشنهاد بوده و برای اجرا نیاز به حمایت اکثر اعضا و تأیید شورای فیفا داشته است.

در جنجالی که حالا شعله‌های آن سوزان‌تر شده، منابع نزدیک به یوفا تأکید کرده‌اند که «اگر فیفا چیزی برای پنهان کردن ندارد، باید اسناد را افشا کرده و روند حقوقی را تسریع بخشد.». همزمان یوفا درخواستی را به دادگاهی در نیویورک ارائه داده است تا درباره جاشوا کوشنر [برادر داماد دونالد ترامپ] و شرکتش که قرار بود سرمایه‌گذار اصلی این طرح باشد تحقیقاتی صورت بگیرد. تحقیقاتی که اگر اجرایی شود و به نتیجه برسد، می‌تواند بیش از پیش کار را برای اینفانتینو سخت کند و ریاست فیفا را از عرش به فرش بکشاند.

البته که اینفانتینو در ساختار فوتبال جهان، حامیانی هم دارد؛ کشورهای آفریقایی از سال‌های پیش و تصمیماتی که فیفا برای توسعه فوتبال ایران قاره اتخاذ کرده تبدیل به حامی اصلی او شده‌اند و احتمالاً در موضوع برکناری اینفانتینو هم مخالف باشند. در این زمینه ساموئل اتوئو که زمانی ستاره بارسلونا و اینترمیلان بوده و هم اکنون ریاست فدراسیون فوتبال کامرون را بر عهده دارد از جیانی اینفانتینو حمایت سفت و سختی داشته و گفته است: «یوفا برای فیفا حائز اهمیت است و سهم بزرگی در توسعه فوتبال دارد، اما نمی‌توان آن را تنها یا مهمترین کنفدراسیون دانست.» اتوئو معتقد است طرح‌های توسعه‌ای فیفا که منجر به کمک‌های مالی بیشتر به فدراسیون‌های ضعیف‌تر از جمله آفریقایی‌ها می‌شود، منجر به توسعه فوتبال خواهد شد.

تمامی حواشی اخیر جیانی اینفانتینو در ساختار فیفا، مربوط به تصمیماتی می‌شود که یک سر آن دونالد ترامپ بوده است. از جمله طراحی جایزه جنجالی صلح فیفا که اولین آن سال گذشته به دونالد ترامپ اهدا شد، در حالی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از آغاز دوره دوم حضورش در کاخ سفید یا کشورهای جهان را تهدید کرده یا اینکه وارد جنگ شده که بزرگ‌ترین آن جنگ علیه ایران بوده و منطقه خاورمیانه را وارد بحران کرده است. همچنین بخشیده شدن کارت قرمز بالوگان پس از درخواست ترامپ و حالا هم طرح واگذاری بخشی از جام جهانی که سرمایه‌گذار آن از نزدیکان رئیس جمهور آمریکا بوده، نشان می‌دهد که بازی در زمین ترامپ برای اینفانتینو گران تمام شده است.