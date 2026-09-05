پنل‌های خورشیدی پیش از آنکه به نیروگاه‌ها، پشت‌بام‌ها و سامانه‌های تولید برق برسند، مجموعه‌ای از مراحل دقیق صنعتی را پشت سر می‌گذارند؛ از استخراج سیلیکون و تولید ویفرهای بسیار نازک گرفته تا ساخت سلول‌های فتوولتائیک، اتصال آن‌ها به یکدیگر و قرار دادن مجموعه در میان لایه‌های محافظ شیشه، پلیمر و آلومینیوم. در این فرایند، سلول‌ها چندین بار با نور مصنوعی و آزمایش الکترولومینسانس بررسی می‌شوند تا کوچک‌ترین ترک‌ها و نقص‌های احتمالی شناسایی شوند. در نهایت نیز پنل پس از لمینیت، نصب قاب آلومینیومی و جعبه اتصال، تحت آزمایش‌های مربوط به استحکام، مقاومت در برابر شرایط جوی و عملکرد الکتریکی قرار می‌گیرد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک مراحل تولید پنل خورشیدی را به همراه تصاویر تولید آن در کارخانه نشان می‌دهد.