تکنو تابناک؛
چگونه پنلهای خورشیدی در کارخانه ساخته میشوند؟
پنلهای خورشیدی پیش از آنکه به نیروگاهها، پشتبامها و سامانههای تولید برق برسند، مجموعهای از مراحل دقیق صنعتی را پشت سر میگذارند؛ از استخراج سیلیکون و تولید ویفرهای بسیار نازک گرفته تا ساخت سلولهای فتوولتائیک، اتصال آنها به یکدیگر و قرار دادن مجموعه در میان لایههای محافظ شیشه، پلیمر و آلومینیوم. در این فرایند، سلولها چندین بار با نور مصنوعی و آزمایش الکترولومینسانس بررسی میشوند تا کوچکترین ترکها و نقصهای احتمالی شناسایی شوند. در نهایت نیز پنل پس از لمینیت، نصب قاب آلومینیومی و جعبه اتصال، تحت آزمایشهای مربوط به استحکام، مقاومت در برابر شرایط جوی و عملکرد الکتریکی قرار میگیرد. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک مراحل تولید پنل خورشیدی را به همراه تصاویر تولید آن در کارخانه نشان میدهد.
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