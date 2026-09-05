تکنو تابناک؛
چگونه دستمال کاغذی تولید میشود؟
دستمال کاغذی یکی از سادهترین محصولات مصرفی روزمره به نظر میرسد، اما تولید آن فرایندی صنعتی و چندمرحلهای دارد. نمونههای اولیه دستمالهای کاغذی امروزی در دهه ۱۹۲۰ میلادی وارد بازار شدند و بهتدریج جای دستمالهای پارچهای را در بسیاری از کاربردهای روزمره گرفتند. در این ویدیو فرایند تولید دستمال کاغذی از بازیافت کاغذهای مصرفشده آغاز میشود؛ کاغذها به خمیر تبدیل شده، جوهر آنها جدا میشود و پس از شستوشو و خشکشدن، به رولهای عظیم کاغذ نازک تبدیل میشوند. این رولها سپس در دستگاههای مخصوص به لایههای دو یا سهگانه تبدیل، برش و به شکلی تا میشوند که با بیرون کشیدن هر دستمال، دستمال بعدی نیز آماده استفاده باشد. در پایان، دستمالها بهصورت کاملاً خودکار در جعبه قرار گرفته و بستهبندی میشوند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، جزئيات تولید دستمال کاغذی را با تصاویر کارخانه تولید آن ببینید. و بشنوید.
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