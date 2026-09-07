سیگنال خطر برای خریداران خودرو/ دولت حامی مردم نیست!
در حالی که جامعه مصرفکننده منتظر گشایشی در قیمت و دسترسی به خودرو است، اظهارات عضو هیئترئیسه مجلس، پرده از حقیقتی تلخ برمیدارد که دولت تبدیل به یار دوازدهم خودروسازان شده است و به جای آنکه حامی مردم باشد حامی منافع خودروسازان شده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، با انتقاد شدید از رویکرد دولت در حوزه خودرو، تأکید کرد : سیاستهای جاری دولت در بخش خودرو، بیش از آنکه به نفع مصرفکنندگان باشد، به سود تولیدکنندگان است.
سلیمی در این گفتگو با اشاره به آییننامهها و نحوه عملکرد دولت در بخش خودرو اظهار داشت: دولت به جای آنکه در کنار مردم باشد، عملاً به «یار دوازدهم خودروسازان» تبدیل شده است.
او افزود : اگرچه سیاستهای دولت باید بهگونهای باشد که مردم حس کنند حامی آنهاست، اما متأسفانه رفتار جاری دولت این حس را در جامعه ایجاد نکرده و لازم است دولت در رویکرد خود تجدیدنظر کند تا توازن بین منافع صنعت و حقوق مصرفکننده برقرار شود.
ابهامات حقوقی در واگذاریهای سایپا
عضو هیئترئیسه مجلس به نبود شفافیت در برخی تصمیمات کلان اشاره کرد و گفت: در مورد پرونده واگذاریهای شرکت سایپا کمیسیون صنایع مجلس ایرادات حقوقی متعددی را در قالب نامههای رسمی مطرح کرده است، اما با کمال تأسف، تاکنون هیچ پاسخ معنادار و شفافی از سوی خودروسازان دریافت نشده است که این موضوع نشاندهنده خلأ پاسخگویی در مواجهه با مصالح ملی در این صنعت است.
بحران خودروهای گمرکی و نفوذ واردکنندگان
سلیمی در پاسخ به اینکه سرنوشت خودروهای معطل در گمرک چه می شود گفت: تصمیمات ناگهانی دولت در مورد تعرفهها، مصرفکنندگان را با جهشی غیرمنتظره در قیمتها مواجه کرده است و دولت به جای پایبندی به قوانین، فضا را برای واردکنندگان باز کرده است که این امر مستقیماً با منافع مردم در تضاد است.
پایبندی مجلس به ایستادگی در برابر افزایش تعرفهها
عضو هیئترئیسه مجلس اعلام کرد : مجلس از طریق برگزاری جلسات تخصصی با وزارت صمت و سایر دستگاههای مربوطه، بر اجرای دقیق قوانین نظارت خواهد کرد همچنین نمایندگان مجلس در برابر هرگونه اقدام برای افزایش بیمبنای تعرفهها مقابله می کند و تا جای ممکن در برابر نفوذ خودروسازان برای تغییر قوانین به نفع منافع گروهی، ایستادگی خواهد کرد.