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اردوی شمشیربازی ایران برای بازی‌های آسیایی

سابریست‌های کشورمان آخرین اردوی خود پیش از اعزام به ناگویا را از امروز (شنبه) آغاز می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۸
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شمشیربازی

به گزارش تابناک؛ آخرین اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی سابر مردان و بانوان ایران با هدف حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ناگویا، از امروز (شنبه ۱۴ شهریورماه) تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

در بخش مردان، محمد فتوحی از یزد، نیما زاهدی و نیما آقایی از تهران، طا‌ها کارگرپور از گیلان، پارسا پورسلمانی از یزد، سیدعلی پاکدامن و حسام مرادی از آذربایجان غربی و متین شاهدی از یزد، زیر نظر محمد رهبری و فرزاد باهر ارسباران در این اردو حضور خواهند داشت.

همچنین در بخش بانوان، نجمه سازنجیان و کیمیا هدایتی از یزد، آیسان گنجی از تهران و زهرا هادی عابدینی از اصفهان، با هدایت محدثه طاهرخانی، در اردوی آماده‌سازی تیم ملی سابر بانوان شرکت می‌کنند.

تمرینات مردان و بانوان در ساعات مختلف در آکادمی ملی المپیک و کمپ تیم‌های ملی شمشیربازی به طور جداگانه برگزار می‌شود.

این اردو در راستای برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌های ملی شمشیربازی سابر برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شده و آخرین اردوی سابریست‌های کشورمان پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی تلقی می‌شود.

منبع: روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی

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شمشیربازی ملی پوشان ناگویا بازی های آسیایی
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