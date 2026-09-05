شوک قیمتی به بازار سکه در آغاز هفته+قیمت
قیمت سکه امامی امروز با افزایش اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۱۱۹ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز بدون تغییر، ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.
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