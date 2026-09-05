کپچا آزمون آشنایی است که هنگام ورود به برخی وب‌سایت‌ها از کاربر می‌خواهد روی تصاویر مشخصی کلیک کند، حروفی را تشخیص دهد یا تنها گزینه «من ربات نیستم» را علامت بزند. اما سامانه‌های جدید کپچا بسیار فراتر از یک سؤال ساده عمل می‌کنند و نحوه حرکت نشانگر ماوس، زمان‌بندی کلیک‌ها، الگوی تعامل با صفحه و حتی رفتارهای غیرعادی را بررسی می‌کنند تا میان انسان و برنامه‌های خودکار تمایز بگذارند. نسخه‌های اولیه کپچا بر متن‌های مخدوش تکیه داشتند، اما پیشرفت هوش مصنوعی باعث شده است رایانه‌ها در تشخیص متن و تصویر نیز توانایی زیادی پیدا کنند. به همین دلیل، سامانه‌های جدید بیشتر به تحلیل رفتار کاربر در پس‌زمینه متکی هستند. هدف کپچا نیز لزوماً ساخت آزمونی شکست‌ناپذیر برای ماشین‌ها نیست، بلکه افزایش هزینه و دشواری سوءاستفاده گسترده، مانند ساخت هزاران حساب جعلی یا ارسال انبوه هرزنامه است. با پیشرفت بیشتر هوش مصنوعی، احتمالاً کپچاهای آینده کمتر از کاربران خواهند خواست مستقیماً ثابت کنند انسان هستند و بیشتر بر تشخیص طبیعی رفتار و شناسایی فعالیت‌های مشکوک تکیه خواهند کرد؛ رقابتی مداوم میان سامانه‌های امنیتی و ماشین‌هایی که هر روز بیشتر شبیه انسان رفتار می‌کنند. در این ویدیو با ترجمه تابناک بیشتر با جزئيات نحوه کار این ابزار آشنا شوید.