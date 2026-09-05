En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پزشکیان: بزرگ‌ترین معدن ایران، نفت نیست!

پزشکیان: فرزندان این کشور با ارزش‌تر و قیمتی‌تر از این معادنی هستند که داریم و به آنها فکر می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۳۶
| |
395 بازدید
|
۱
فرزندان ایران

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم افتتاح دبیرستان پلیس در سالن همایش‌های غدیر ، اظهار کرد: باور بنده این است و در تلاش هستیم تا بچه‌هایمان را به گونه‌ای آموزش دهیم تا آن توان و پتانسیلی که دارند به عمل تبدیل کنند.

وی‌افزود : ما به معادن نفت و گاز و مس و طلا افتخار می‌کنیم و می‌گوییم انقدر معدن داریم در حالی که هر کدام از فرزندان این کشور با ارزش‌تر و قیمتی‌تر از این معادنی هستند که داریم و به آنها فکر می‌کنیم.

وی‌افزود : کافیست توان و پتانسیل این بچه‌ها را به فعلیت تبدیل کنیم، لذا هر کدام از این بچه‌ها می‌توانند کاری کنند که خیلی با ارزش‌تر از معادنی است که داریم.

در حال تکمیل


منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان معادن معدن نفت خبر فوری معدن
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
2
پاسخ
برا همون نخبه هاتون شغل ندارند و بفکر فرار از این مملکتی که شماها ساختید
بفکر فرار
نه حتی مهاجرت
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۵ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۱ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۸۷ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۴ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qMi
tabnak.ir/005qMi