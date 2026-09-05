پزشکیان: بزرگترین معدن ایران، نفت نیست!
پزشکیان: فرزندان این کشور با ارزشتر و قیمتیتر از این معادنی هستند که داریم و به آنها فکر میکنیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۳۶| |
395 بازدید
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم افتتاح دبیرستان پلیس در سالن همایشهای غدیر ، اظهار کرد: باور بنده این است و در تلاش هستیم تا بچههایمان را به گونهای آموزش دهیم تا آن توان و پتانسیلی که دارند به عمل تبدیل کنند.
ویافزود : ما به معادن نفت و گاز و مس و طلا افتخار میکنیم و میگوییم انقدر معدن داریم در حالی که هر کدام از فرزندان این کشور با ارزشتر و قیمتیتر از این معادنی هستند که داریم و به آنها فکر میکنیم.
ویافزود : کافیست توان و پتانسیل این بچهها را به فعلیت تبدیل کنیم، لذا هر کدام از این بچهها میتوانند کاری کنند که خیلی با ارزشتر از معادنی است که داریم.
در حال تکمیل
منبع: مهر
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱