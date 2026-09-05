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صدای انفجار در دماوند

صدای انفجار شنیده‌شده در دماوند ناشی از برگزاری برنامه‌های آموزشی و رزمایش «حیدر کرار» بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۳۳
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1827 بازدید
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انفجار

به گزارش تابناک؛ صدای انفجار که ساعاتی پیش در محدوده شهرستان دماوند شنیده شد، مربوط به اجرای برنامه‌های آموزشی و رزمایش «حیدر کرار» است.

روابط عمومی سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد: صداهای شنیده‌شده در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این رزمایش و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با آن ایجاد شده و موضوع در حال پیگیری یا بررسی خارج از این چارچوب نیست.

جزئیات بیشتر درباره این رزمایش و برنامه‌های آموزشی آن در صورت اعلام مراجع مسئول، اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

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انفجار حیدر کرار دماوند سپاه پاسداران رزمایش خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
7
پاسخ
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