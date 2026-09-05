صدای انفجار در دماوند

به گزارش تابناک؛ صدای انفجار که ساعاتی پیش در محدوده شهرستان دماوند شنیده شد، مربوط به اجرای برنامه‌های آموزشی و رزمایش «حیدر کرار» است.

روابط عمومی سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد: صداهای شنیده‌شده در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این رزمایش و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با آن ایجاد شده و موضوع در حال پیگیری یا بررسی خارج از این چارچوب نیست.

جزئیات بیشتر درباره این رزمایش و برنامه‌های آموزشی آن در صورت اعلام مراجع مسئول، اطلاع‌رسانی خواهد شد.