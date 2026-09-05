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تغییر بزرگ و جدید در پرونده‌های مهریه!

بر پایه مصوبه جدید، برای مهریه‌های مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر امکان جلب و حبس وجود ندارد و وصول آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۳۱
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1199 بازدید
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۹
مهریه

مجلس شورای اسلامی با اصلاحِ قانون، عملاً اهرمِ فشارِ حبس را برای مبالغِ بالای مهریه برداشت به گونه ای که بر پایه مصوبه جدید، برای مهریه‌های مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر امکانِ جلب و حبس وجود ندارد و وصولِ آن منوط به اثباتِ تمکن مالی زوج است. این طرح اکنون برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.»

از طرفی نظارت الکترونیکی (پابند) نیز جایگزین حبس برای بدهکاران مهریه شد و سامانه هوشمند قضایی نیز موظف به ارائه استعلام برخط دارایی‌ها گردید.

 همچنین در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، رسیدگی مجدد به درخواست زوجه پیش‌بینی شده است.زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با تأکید بر اینکه تعداد زندانیان مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر است (نه ۲۵ هزار نفر که شامل کل محکومان مالی میشود)، هشدار داد نبود سامانه شفاف برای دسترسی به اموال افراد، اثبات دارایی مرد را برای زنان دشوار و عملاً وصول مازاد را غیرممکن میکند. 

کارشناسان و برخی قضات نیز نسبت به نواقص این طرح و دشوارتر شدن وصول مطالبات زنان انتقاداتی مطرح کرده اند.

در بخش دیگری از این مصوبه، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی اصلاح و عبارت «تمکین خاص» جایگزین «ایفای وظایف در مقابل شوهر» شد. این طرح با وجود همه انتقادات به شورای نگهبان رفت و اکنون در انتظار بررسی و اعلام نظر است.
منبع: فارس

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مهریه مجلس شورای اسلامی سکه طلا پابند الکترونیک حبس بدهکاران مهریه خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
5
12
پاسخ
اصلا چرا باید مهریه وجود داشته باشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
2
2
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
2
8
پاسخ
زنی که هیچ تمکینی از شوهر نداره هیچ گونه وظیفه ای را قبول نمیکنه به مبادی اسلام فقط مهریه را دیده چرا باید مهریه داد ؟؟؟ مرد بدبخت به استیصال کامل میرسه همون اقایان قاضی که مرد را انداختن زندان فکر عواقب اجتماعی را میکردند ؟ فانونی که با عقل جور در نمیاد حکم خدا نیست چرا سر یک ریال اختلاف مالی بررسی و حسابرسی میشه سر جدال مهریه هیچ بررسی و مشخص نمودن حقایق انجام نمیشه چرا
ناشناس۲
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
6
پاسخ
آخه مگه مهره میتونه ضامن دوام خانواده باشه؟
وجودش منشا شره تا خیر. بنظرم کلا داستان مهریه نیاز به بازنگری و امروزی سازی داره. مثل خیلی از قولنین کشور که مربوط به سالهای خیلی دوره. الان هم خانم ها و هم آقایان به لین ددک رسیدن که مهریه ضامن خوشبختی نیست. اگه مساله حق زن و مرد از زندگی مشترکه، بیان بگن بعد ازدواج هرچی خریدن و جمع کردن، طبق قانون باید نصف شه بین طرفین.
بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
2
پاسخ
چرا زن می تونه تمام اموال مرد را در قبال مهریه بگیرد ؟ باید در این قانون پیش بینی می شد که اگر هم مرد دارایی بیش از این مبلغ داشت زن فقط نصف اموال را می تواند در قبال مهریه توقیف نماید نه همه اموال مرد را که نهایتا به روز سیاه بیفتد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
3
پاسخ
چرابایددختری عقدبکند بعد بگه تامهریه ام ندهی تمکین نمیکنم یا زندگی مشترک شروع نمیکنم چرابایدیه ای اشخاص کاسب نفقه و مهریه داده شود
ناشناس
|
Sweden
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
1
پاسخ
14 سکه برای یک عده کمه برای یک عده زیاد! باید قوانین ما امکان اصلاح قراردادهای غیرمنصفانه توسط دادگاه رو فراهم کنند. اگر مهریه با توجه به همه جوانب زیاد بود دادگاه کمش کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
2
پاسخ
اصل وجود مهریه زیر سواله چرا باید یه مرد موقع ازدواج چک سفید امضا بده چرا فقط مرد باید تعهد بده چرا زن تعهدی نمیده،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
تجارت کثیف مهریه باید جمع بشه
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