آمریکا به نفتکش ایران شلیک کرد+جزییات
دقایقی پیش یک نفتکش ایرانی در جزیره خارگ هدف موشک آمریکا قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۵| |
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ساعتی پیش، صدای چند انفجار از خلیج فارس در محدوده جزیره خارگ شنیده شد
به گزارش تابناک؛ صدای انفجار از محدودهٔ خلیج فارس به گوش رسیده است اما نشانهای از دود و آتش در خلیج فارس مشاهده نمیشود.
تاکنون اطلاعات رسمی و دقیقی درباره علت و منشأ این صداها منتشر نشده و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد
تکمیلی
جزئیات جدید از حادثه نفتکش در خارک؛ تلفات گزارش نشده است
طبق گزارش منابع محلی، نفتکش هدف قرار گرفتهشده در جزیره خارک، یک نفتکش کوچک بوده است.
بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی نداشته است.
منبع: فارس
گزارش خطا
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