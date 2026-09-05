قیمت لوازم التحریر چند؟ + جدول
به گزارش تابناک؛ لیست لوازمالتحریر کلاس اول نشان میدهد امسال یک خانواده برای تهیه حداقل وسایل موردنیاز دانشآموز خود باید دستکم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کند. رقمی که برای خرید وسایل ساده و در ارزانترین حالت محاسبه شده است.
اگر در این لیست لوازمتحریر فانتزی و گرانتر انتخاب شود، هزینه خرید افزایش پیدا میکند و به حدود سه میلیون تومان میرسد. در آستانه سال تحصیلی در بازار لوازمتحریر بخش قابل توجهی از اختلاف قیمت به ظاهر و شکل و طرح محصولات مربوط میشود.
قیمت مداد، مدادتراش و پاککن چند؟
در لیست لوازمتحریر کلاس اول معمولا مداد یکی از اولین اقلامی است که باید تهیه شود. هر مداد ساده در بازار حدود 40 تا 44 هزار تومان عرضه میشود. مدلهای بستهای نیز با توجه به تعداد و کیفیت قیمتهای متفاوتی دارند. برای نمونه یک بسته سهعددی حدود 160 هزار تومان و بسته چهارعددی نزدیک به 200 هزار تومان فروخته میشود.
مدادتراش یکی دیگر از وسایل ضروری لیست لوازمتحریر کلاس اولیها است. ارزانترین تراشهای ساده را میتوان با حدود 50 هزار تومان پیدا کرد در حالی که مدلهای مخزندار معمولا بین 68 تا 120 هزار تومان قیمت دارند.
انتخاب تراش رومیزی هزینه بیشتری دارد. قیمت این مدلها از حدود 960 هزار تومان آغاز میشود و در نمونههای گرانتر به حدود یک میلیون و 700 هزار تومان میرسد.
پاککن نیز در لیست لوازمتحریر کلاس اولیها قرار دارد. خانوادههایی که به دنبال گزینههای اقتصادی هستند میتوانند پاککن ساده را با حدود 30 تا 60 هزار تومان تهیه کنند. مدلهای فانتزی اما هزینه بیشتری دارند. برای نمونه پاککن ژلهای حدود 179 هزار تومان فروخته میشود و مدل طرحدار چهارعددی حدود 218 هزار تومان قیمت دارد. نمونههای فانتزی نیز تا حدود 220 هزار تومان عرضه میشوند.
خطکش و چسب نواری و قیچی نیز از دیگر اقلام این لیست هستند. خطکش پلاستیکی 20 سانتیمتری حدود 50 هزار تومان قیمت دارد اما مدلهای 30 سانتیمتری طرحدار و فانتزی بین 165 تا 195 هزار تومان فروخته میشوند.
چسب نواری دوعددی حدود 150 هزار تومان قیمت دارد و مدلهای فانتزی آن تا حدود 195 هزار تومان میرسند. برای خرید قیچی نیز باید حدود 120 تا 150 هزار تومان در نظر گرفت.
قیمت مدادرنگی؛ از 70 تا 600 هزار تومان
در آستانه سال تحصیلی جدید خانوادهها علاوه بر مداد و پاککن باید برای خرید وسایل دیگری همچون مدادرنگی و دفتر و جامدادی هزینه کنند که در ادامه نگاهی به قیمت آنها میاندازیم.
مدادرنگی هم یکی از اقلام اصلی لیست لوازمتحریر کلاس اول است. یک بسته ششعددی بین 70 تا 120 هزار تومان قیمت دارد. بستههای 12 رنگ از حدود 140 هزار تومان شروع میشوند و در مدلهای گرانتر به 400 هزار تومان میرسند. مدلهای جعبهاستوانهای نیز در گروه گزینههای گرانتر قرار دارند و قیمت آنها تا 600 هزار تومان میرسد.
خرید دفتر نیز با توجه به تعداد برگ و طرح آن متفاوت است. دفترچه یادداشت ساده حدود 60 هزار تومان قیمت دارد اما نمونههای فانتزی و طرحدار معمولا بین 130 تا 180 هزار تومان به فروش میرسند.
دفتر 60 برگ سیمی نیز حدود 100 هزار تومان هزینه دارد و مدلهای طرحدار و فانتزی آن تا حدود 200 هزار تومان عرضه میشوند.
دفترهای 80 برگ در بازه 130 تا 280 هزار تومان قرار دارند. در صورتی که خانوادهها مدلهای کارتونی و انیمهای را انتخاب کنند هزینه بیشتری باید بپردازند و این دفترها حدود 220 تا 300 هزار تومان فروخته میشوند.
جامدادی؛ از 75 هزار تومان تا بالای یک میلیون
جامدادی نیز یکی از وسایل اصلی در لیست لوازمتحریر کلاس اول است. ارزانترین مدلها حدود 75 هزار تومان عرضه میشوند و نمونههای معمولیتر حدود 180 هزار تومان قیمت دارند. جامدادیهای بزرگتر و با کیفیت بهتر بین 380 تا 450 هزار تومان فروخته میشوند و مدلهای طرحدار و فانتزی تا 500 هزار تومان قیمت میخورند.
جامدادیهای تبلتی در میان گزینههای گرانتر بازار قرار دارند. قیمت این مدلها از حدود 500 هزار تومان شروع میشود و در برخی نمونهها از یک میلیون تومان هم عبور میکند.
قمقمه نیز در لیست لوازمتحریر موردنیاز دانشآموز کلاس اولی قرار میگیرد و قیمت آن با توجه به جنس و ظرفیت و طراحی متفاوت است. مدلهای سادهتر و نمونههای عروسکی با حدود 100 تا 150 هزار تومان قابل خرید هستند. مدلهای گرانتر بین 360 تا 630 هزار تومان قیمت دارند و قمقمههای نیدار با طرحهای کارتونی حدود 600 تا 900 هزار تومان فروخته میشوند.
در نهایت قیمت ظرف غذا نیز با توجه به جنس و اندازه حدود 500 تا 800 هزار تومان است.
خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید با انتخاب مدلهای ساده میتوانند هزینه کمتری را پرداخت کنند اما انتخاب مدلهای گرانتر خرج بیشتری را برای آنها به همراه دارد.
|لوازمالتحریر
|کمترین قیمت
|بیشترین قیمت
|مداد ساده
|40 تا 44 هزار تومان
|120 تا 200 هزار تومان
|مدادتراش
|50 تا 120 هزار تومان
|960 هزار تومان تا یک میلیون و 700 هزار تومان
|پاککن
|30 تا 60 هزار تومان
|180 تا 220 هزار تومان
|خطکش
|50 هزار تومان
|165 تا 195 هزار تومان
|چسب نواری
|150 هزار تومان (بسته دو عددی)
|195 هزار تومان
|قیچی
|120 هزار تومان
|150 هزار تومان
|مدادرنگی
|70 هزار تومان(بسته شش عددی)
|400 هزار تومان(بسته 12 عددی)
|دفترچه یادداشت
|60 هزار تومان
|130 تا 180 هزار تومان
|دفتر
|100 هزار تومان(60 برگ)
|220 تا 300 هزار تومان (80 برگ)
|جامدادی
|75 تا 180 هزار تومان
|380 تا 500 هزار تومان
|قمقمه
|100 تا 150 هزار تومان
|360 تا 630 هزار تومان
|ظرف غذا
|500 هزار تومان
|800 هزار تومان