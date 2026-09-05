عکس: پاکسازی ارتفاعات توچال
صبح جمعه 13 شهریور ماه، جمعی از داوطلبان و علاقهمندان به محیطزیست با حضور در ارتفاعات شمال تهران، طرح «پاکداشت توچال» را اجرا کردند. در این حرکت خودجوش، مسیر پرتردد ایستگاه چشمه تا ایستگاه اول توچال از زبالههای رهاشده پاکسازی شد تا گامی در جهت حفظ سلامت زیستبوم این منطقه برداشته شود. عکس: عباس تاجیک یار
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برچسبها:عکس خبری ارتفاعات توچال پاکسازی محیط زیست شمال تهران زیست بوم
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