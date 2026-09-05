عکس: حال‌وهوای حرم فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها

همزمان با فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، حرم مطهر کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها غرق در نور و معنویت شده است؛ سالروز ورود بانوی کرامت به قم، یادآور سفری تاریخی است که پس از اقامتی کوتاه، این شهر را به میعادگاه ارادتمندان خاندان اهل‌بیت علیهم‌السلام تبدیل کرد.