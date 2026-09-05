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کد خبر: ۱۳۹۲۹۰۲
بازدید: ۲

عکس: حال‌وهوای حرم فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها

همزمان با فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، حرم مطهر کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها غرق در نور و معنویت شده است؛ سالروز ورود بانوی کرامت به قم، یادآور سفری تاریخی است که پس از اقامتی کوتاه، این شهر را به میعادگاه ارادتمندان خاندان اهل‌بیت علیهم‌السلام تبدیل کرد.

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برچسب‌ها:
حال‌وهوای معنوی حرم فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عکس استانها عکس قم عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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