عکس: حالوهوای حرم فاطمه معصومه سلاماللهعلیها
همزمان با فرارسیدن سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به شهر مقدس قم، حرم مطهر کریمه اهلبیت سلاماللهعلیها غرق در نور و معنویت شده است؛ سالروز ورود بانوی کرامت به قم، یادآور سفری تاریخی است که پس از اقامتی کوتاه، این شهر را به میعادگاه ارادتمندان خاندان اهلبیت علیهمالسلام تبدیل کرد.
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