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کد خبر:۱۳۹۲۹۰۱
کد خبر:۱۳۹۲۹۰۱
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نبض خبر

آمار ترسناک دلار عرضه شده توسط تراستی‌ها

سعید لیلاز درباره بحران ارز گفت: «من به نقل از یکی از مقامات رسمی نظام جمهوری اسلامی، که نامش را نمی‌توانم ذکر کنم، می‌گویم که ورودی منابع نفتی کشور ماهانه بین ۲٫۷ تا ۳ میلیارد دلار بوده است. از مهر و آبان به بعد، این رقم ناگهان به ۱۵۰ میلیون دلار در ماه کاهش یافت... اگر همین داده را به هر ماشین یا رایانه بدهید، نتیجه روشن است: انفجار. ناآرامی‌ها و شورش‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز دقیقاً بر همین اساس شکل گرفت... تراستی‌ها اکنون در پی فروپاشی نظام هستند!» اظهارات لیلاز را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر سعید لیلاز افزایش قیمت دلار عرضه دلار تراستی ها
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