فرو رفتن زمین در اصفهان هنگام عبور کامیون از خیابان + عکس

به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش مدیر کل میدریت بحران استان اصفهان اظهار کرد: بر اثر نشست بخشی از خیابان شهیدان کاظمی طی امشب جمعه سیزدهم شهریور چرخ‌های یک دستگاه تانکر در حفره ایجاد شده فرو رفت.

وی افزود: عوامل آتش‌نشانی و شرکت آب و فاضلاب بلافاصله به محل اعزام شدند و ضمن خارج کردن تانکر از حفره و رفع خطر، عملیات ایمن‌سازی محل انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقرر شد تیم فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاری، نسبت به اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این منطقه اقدام کند.



منبع: ایمنا