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فرو رفتن زمین در اصفهان هنگام عبور کامیون از خیابان + عکس

زمین در خیابان شهیدان کاظمی اصفهان فرو ریخت و چرخ‌های کامیون در این حفره گیر افتاد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۸۹
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حادثه

به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش مدیر کل میدریت بحران استان اصفهان اظهار کرد: بر اثر نشست بخشی از خیابان شهیدان کاظمی طی امشب جمعه سیزدهم شهریور چرخ‌های یک دستگاه تانکر در حفره ایجاد شده فرو رفت.

وی افزود: عوامل آتش‌نشانی و شرکت آب و فاضلاب بلافاصله به محل اعزام شدند و ضمن خارج کردن تانکر از حفره و رفع خطر، عملیات ایمن‌سازی محل انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقرر شد تیم فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاری، نسبت به اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این منطقه اقدام کند.


منبع: ایمنا

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