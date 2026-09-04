فرو رفتن زمین در اصفهان هنگام عبور کامیون از خیابان + عکس
زمین در خیابان شهیدان کاظمی اصفهان فرو ریخت و چرخهای کامیون در این حفره گیر افتاد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۸۹| |
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به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش مدیر کل میدریت بحران استان اصفهان اظهار کرد: بر اثر نشست بخشی از خیابان شهیدان کاظمی طی امشب جمعه سیزدهم شهریور چرخهای یک دستگاه تانکر در حفره ایجاد شده فرو رفت.
وی افزود: عوامل آتشنشانی و شرکت آب و فاضلاب بلافاصله به محل اعزام شدند و ضمن خارج کردن تانکر از حفره و رفع خطر، عملیات ایمنسازی محل انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقرر شد تیم فنی شرکت آب و فاضلاب پس از انجام حفاری، نسبت به اصلاح شبکه توزیع آب شرب در این منطقه اقدام کند.
منبع: ایمنا
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