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شیرین شیرین ؛ وحید آقاپور
لالایی ترکی شیرین شیرین را از زبان وحید آقاپور آذر شربیانی که نسخه اصلی آن با صدای محروم شووکت علی اکبرووا است را میبینید و میشنوید.
شیرین شیرین یات آی بالام
بویا باشا چات آی بالام
سن ده بیرگون اؤز سسی نی
اوز سسی نه قات آی بالام
سنه دییر لای لای
هر اوچان قوش
هر آخان چای
بو گوزل شان آنامیزا تای
لای لای
لای لای
لای لای
هر شهرتیم شانیم سن سن
جاندان آیری جانیم سن سن
نه تمیزدیر گول نفسین
سن عطیرلی بیر چمن سن
سنه دییر لای لای
هر اوچان قوش
هر آخان چای
بو گوزل شان آنامیزا تای
لای لای
لای لای
لای لای
یات آی قوزوم شیرین شیرین
حیات سنین. دوران سنین.
قای قوزولا بوی آتیرسان
قوجاقیندا بو وطنین
سنه دییر لای لای
هر اوچان قوش
هر آخان چای
بو گوزل شان آنامیزا تای
لای لای
لای لای
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