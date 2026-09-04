شیرین شیرین ؛ وحید آقاپور

سالار عقیلی، خواننده موسیقی ایرانی، با حضور بر سر مزار زنده‌یاد محمدرضا...

محسن نامجو خواننده پس از بیست سال به ایران بازگشت. تصاویر ورود او به...

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیحات قابل تامل درباره صدور...

جیمز گفیگان، رهبر ارکستر، در توضیحی کوتاه درباره نقش حرکات دست، باتون و...