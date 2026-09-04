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شهادت صیادان ایرانی در جنگ اخیر، هنگام صید

حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در جنگ اخیر ۱۰ نفر از صیادان در حین صید به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۸۱
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رئیس شیلات

به گزارش تابناک، حمزه رستم‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران در پاسخ به این سوال که "وضعیت صید و صیادی در شرایط خاص کنونی در بنادر جنوبی کشور و خلیج فارس چگونه است؟" گفت: صیادی نه تنها نسبت به قبل، ضعیف‌تر نشده، بلکه قوی‌تر، اما از نظر امنیت مشکل شده است.

وی با بیان اینکه میزان صید امسال نسبت به قبل بیشتر بوده است، گفت: میزان صید در ۵ ماهه امسال در بنادر جنوبی و آب‌های دور و فراسرزمینی، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ۸۵ هزار تن انواع آبزیان در بازه زمانی ۹ اسفند که جنگ شروع شد تاکنون، توسط صیادان صید انجام شده است. همین الان نیز صیادان و تمامی شناورها در آن شرایط خاص مشغول به کارند.

رستم‌پور افزود: در همین جنگ اخیر ۱۰ نفر از صیادان در حین صید شهید شدند.

 

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