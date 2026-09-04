حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب/ بروزرسانی می شود
منابع خبری از حمله موشکی ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در خاک اردن خبر میدهند. در این حمله که با شلیک سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی انجام شده، انفجارهای مهیبی در مناطق مختلف شنیده شده است و منابع محلی از اصابت آنها به اهداف و خسارت خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۳| |
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به گزارش تابناک، منابع خبری از حملات موشکی گسترده علیه پایگاههای آمریکا مستقر در خاک اردن حکایت دارند. بر اساس این گزارشها، در پی این حملات، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف این کشور به گوش رسیده است.
طبق اعلام منابع مطلع، سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی از سوی ایران به سمت این پایگاهها شلیک شده که هدف از آن، پاسخ به اقدامات نظامی اخیر آمریکا در منطقه عنوان شده است.
در حالی که منابع رسمی اردنی با انتشار بیانیهای ادعا کردهاند که سامانههای پدافندی این کشور موفق به رهگیری و منهدم کردن موشکها شدهاند،منابع محلی و شاهدان عینی از اصابت موشکها به پایگاههای آمریکایی خبر میدهند.
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