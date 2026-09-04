شروط ایران قبل از بازگشایی تنگه هرمز درباره مذاکره با آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، مجتبی فردوسی پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر اظهار داشت که ایالات متحده تفاهمنامه اسلام آباد را نقض کرده و حملاتی را به جنوب ایران انجام داده است.
مجتبی فردوسی پور تأکید کرد که تهران قبل از پایبندی به شروط ایران، با باز شدن تنگه هرمز یا از سرگیری مذاکرات با واشنگتن موافقت نخواهد کرد.
فردوسی پور در گفتوگو با المیادین افزود که ایالات متحده با انتخابات میاندورهای، کمبود مهمات و نظرات متناقض در دولت ایالات متحده در مورد جنگ روبهرو است.
وی تأیید کرد که ایران قادر به هدف قرار دادن حضور نظامی آمریکا در منطقه است و هرگونه هدف قرار دادن زیرساختهای ایران از پایگاههای ایالات متحده در کشورهای منطقه با واکنش ایران مواجه خواهد شد.
رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با اشاره به اینکه قوانین بینالمللی به کشورهای منطقه اجازه نمیدهد از سرزمینها و حریم هوایی خود به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به ایران استفاده کنند، خواستار ایجاد یک ائتلاف منطقهای برای همکاری سیاسی، دفاعی و اقتصادی بین کشورهای منطقه شد.
وی توضیح داد که منطقه سیریک از نظر جغرافیایی منحصر به فرد است و ساکنان آن به اندازه سایر مردم ایران مقاوم هستند و تجاوز به آن طبق قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود.
رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر افزود که ایالات متحده هنوز درک نکرده است که مردم ایران مردمی مقاوم هستند که تسلیم نمیشوند.
فردوسی پور ضمن اینکه بر آمادگی ایران برای همکاری به شیوههایی که به منافع منطقه و مردم آن خدمت کند، تأکید کرد، در مورد «پیمان مکه» اظهار داشت که اهداف اساسی تشکیل آن هنوز مشخص نیست.
اظهارات سفیر ایران در مصر در بحبوحه تشدید تنشها بین تهران و واشنگتن، ناشی از تجاوز به ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه، همزمان با اختلاف مداوم بر سر تنگه هرمز و پیشرفت مذاکرات بین دو طرف، صورت میگیرد.