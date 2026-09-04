En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شروط ایران قبل از بازگشایی تنگه هرمز درباره مذاکره با آمریکا

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر در مصاحبه با المیادین: شروط ما و باز شدن تنگه هرمز مقدم بر هرگونه مذاکره با واشنگتن است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۲
| |
1601 بازدید
سفیر ایران

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، مجتبی فردوسی پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر اظهار داشت که ایالات متحده تفاهم‌نامه اسلام آباد را نقض کرده و حملاتی را به جنوب ایران انجام داده است.

مجتبی فردوسی پور تأکید کرد که تهران قبل از پایبندی به شروط ایران، با باز شدن تنگه هرمز یا از سرگیری مذاکرات با واشنگتن موافقت نخواهد کرد.

فردوسی پور در گفت‌وگو با المیادین افزود که ایالات متحده با انتخابات میان‌دوره‌ای، کمبود مهمات و نظرات متناقض در دولت ایالات متحده در مورد جنگ روبه‌رو است.

وی تأیید کرد که ایران قادر به هدف قرار دادن حضور نظامی آمریکا در منطقه است و هرگونه هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران از پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه با واکنش ایران مواجه خواهد شد.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر با اشاره به اینکه قوانین بین‌المللی به کشورهای منطقه اجازه نمی‌دهد از سرزمین‌ها و حریم هوایی خود به عنوان سکوی پرتاب برای حمله به ایران استفاده کنند، خواستار ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای برای همکاری سیاسی، دفاعی و اقتصادی بین کشورهای منطقه شد.

وی توضیح داد که منطقه سیریک از نظر جغرافیایی منحصر به فرد است و ساکنان آن به اندازه سایر مردم ایران مقاوم هستند و تجاوز به آن طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر افزود که ایالات متحده هنوز درک نکرده است که مردم ایران مردمی مقاوم هستند که تسلیم نمی‌شوند.

فردوسی پور ضمن اینکه بر آمادگی ایران برای همکاری به شیوه‌هایی که به منافع منطقه و مردم آن خدمت کند، تأکید کرد، در مورد «پیمان مکه» اظهار داشت که اهداف اساسی تشکیل آن هنوز مشخص نیست. 

اظهارات سفیر ایران در مصر در بحبوحه تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، ناشی از تجاوز به ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه، همزمان با اختلاف مداوم بر سر تنگه هرمز و پیشرفت مذاکرات بین دو طرف، صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا جنگ حمله تنگه هرمز مذاکره تفاهم نامه اسلام آباد
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شلیک سه موشک بالستیک ضد کشتی از ایران + عکس
ایران برنامه‌های مدیریت تنگه هرمز را پیش خواهد برد
ترامپ: توافق با ایران ارزش کاغذش را هم ندارد!
نتایج نظرسنجی در آمریکا درباره جنگ با ایران
مذاکره نه معجزه است و نه خیانت
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
رونمایی از قبض‌های جدید مخابرات/ حتی اگر تلفن‌تان قطع باشد، پول بدهید!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qLg
tabnak.ir/005qLg