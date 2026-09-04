رفع ممنوعیت صادرات برای ۲۴ محصول کشاورزی
به گزارش تابناک، بر اساس نامه ۹ شهریور ۱۴۰۵، هفدهمین فهرست کدهای تعرفهای کالاهایی که با ارزیابی وضعیت بازار کشور از ممنوعیت صادرات مستثنی شدهاند، از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است.
در این نامه که خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، آمده است که این فهرست در ادامه مکاتبات قبلی درباره کد تعرفههای استثناشده از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی تهیه شده و درخواست شده است دستور اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شود.
پس از این مکاتبه، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز در نامهای به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که ۲۴ کد تعرفه کالایی مندرج در فهرست پیوست، مشمول ممنوعیت صادراتی کالاهای فصول یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات نیستند و باید به فهرست رفع ممنوعیت صادراتی اضافه شوند.
بر اساس فهرست ابلاغشده، محصولاتی از جمله تیلاپیا، انواع ماهی و فیله ماهی، میگو، کاسنی، خیار، مارچوبه، بادمجان، انواع خربزه، هسته میوه نخل، نبات و انواع نبات، نان یوفکا، پیتزا، نان پیتزا و انواع سسهای سرد در این فهرست قرار گرفتهاند.
این دستورالعمل گمرک با موضوع «فهرست هفدهم مستثنیات ممنوعیت صادرات کالاهای بخش کشاورزی فصول یک تا ۲۴» صادر شده و اعتبار آن تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.
منبع: ایسنا