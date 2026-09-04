حواشی دامنهدار دربی در اردوی استقلال؛ بختیاریزاده کاپیتان تیمش را کنار گذاشت
صالح حردانی و یاسر آسانی در دیدار مقابل پرسپولیس در یک صحنه بر سر زدن ضربات ایستگاهی دچار اختلاف شدند و جروبحث آنها تا درون رختکن تیم نیز ادامه پیدا کرد که بختیاریزاده کاپیتان تیمش را به دلیل این اتفاق از حضور در تمرینات منع کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در این فصل، شرایط سختی را پشت سر میگذارد و به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالات و کمبود بازیکن، دست سهراب بختیاریزاده تا حدودی بسته است، اما او بار دیگر انضباط را در تیمش اولویت قرار داد و صالح حردانی را به دلیل حواشی ایجاد شده در دربی ۱۰۷ کنار گذاشت.
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این برای اولین بار نیست که سرمربی آبیها با بازیکنان تیمش برخورد میکند و با وجود گذشت پنج هفته از لیگ، بدون در نظر گرفتن شرایط و کمبود بازیکن، برخورد انضباطی را فراموش نکرده است. پس از اینکه بختیاریزاده در شروع فصل رامین رضاییان را نخواست تا این بازیکن قراردادش را با آبیها فسخ کند، در ادامه هم علیرضا کوشکی را از ترکیب تیمش خارج کرد تا با هیچکسی تعارف نداشته باشد.
پیش از این تابناک در گزارشی با عنوان «نسخهپیچی سهراب برای استقلال از روی دست برانکو/ کنار گذاشتن یک بازیکن با پنجره بسته توسط بختیاریزاده» به اولویت قرار دادن نظم و انضباط توسط این سرمربی اشاره کرده بود. حالا یک اتفاق در دربی ۱۰۷ منجر به کنار گذاشته شدن صالح حردانی از تمرینات شده تا بختیاریزاده نشان دهد حتی با کاپیتان این روزهای تیمش هم تعارف ندارد.
صالح حردانی و یاسر آسانی در دیدار مقابل پرسپولیس در یک صحنه بر سر زدن ضربات ایستگاهی دچار اختلاف شدند و جروبحث آنها تا درون رختکن تیم نیز ادامه پیدا کرد. حالا سرمربی استقلال تشخیص داده که مقصر ماجرا حردانی بوده و به همین دلیل او را از حضور در تمرینات منع کرده است. این در حالی است که حردانی در دربی بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو بسته بود و با اینکه آسانی برای زدن ضربات ایستگاهی انتخاب شده بود، اما او چندین بار اصرار داشت ضربات ایستگاهی را بزند که همین موضوع در اردوی استقلال حاشیه ایجاد کرد.
بختیاریزاده پس از دربی هم متنی را در صفحه شخصیاش در شبکههای اجتماعی با مضمون: «بدون انضباط هیچ موفقیتی پایدار نیست، ستارهها میآیند و میروند، اما قوانین تیم باید سر جای خودش بماند.» نشان داد که در تصمیم خود مصمم است. گفته میشود شرط سرمربی استقلال برای بازگشت حردانی به تمرینات، عذرخواهی او از کادرفنی و هم تیمیهایش است و حالا حردانی باید چنین کاری را انجام دهد، در غیر این صورت احتمالاً او به کمیته انضباطی باشگاه معرفی خواهد شد.
فعلاً که کاپیتان آبیها در دربی ۱۰۷ بهدلیل بیانضباطی از حضور در تمرینات منع شده و باتوجه به شرایط موجود، احتمالاً او دیدار با آلومینیوم اراک را هم از دست خواهد داد.