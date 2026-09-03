یاسر آسانی، شمشیر دو لبه در ترکیب استقلال/ سرنوشت نامشخص شکایت پرسپولیس از هافبک آبیها
با استعلام اولیه کمیته انضباطی از سازمان لیگ، مشخص شده است که ثبت قرارداد یاسر آسانی با استقلال در سازمان لیگ، لغو نشده بود و این بازیکن ثبت جدیدی انجام نداده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در حالی به جمع شاکیان یاسر آسانی پیوسته و اعتقاد دارد حضور هافبک استقلال در ترکیب این تیم، غیرمجاز است که استعلام اولیه در خصوص این بازیکن در ارتباط با پرونده شکایت مس شهربابک و سپاهان، نشان میدهد مشکلی وجود ندارد.
ریشه این شکایتها از جایی آغاز شده که وکیل یاسر آسانی در پایان فصل گذشته که باتوجه شرایط جنگی نیمهتمام باقی ماند و به دلیل شرایط فورس ماژور استقلال موفق نشد مطالبات این بازیکن را پرداخت کند، فسخنامهای را برای باشگاه استقلال ارسال کرد. هرچند فسخ قرارداد آسانی بنابر قوانین بینالمللی درست بوده و اگر این بازیکن از استقلال جدا شده بود، آبیها پرونده را در فیفا یا CAS میباختند، اما فسخنامه او صرفاً برای باشگاه ارسال شد و در سازمان لیگ ایران، به ثبت نرسید. یعنی این بازیکن از لیست استقلال خارج نشد که دوباره به لیست اضافه شود.
اخیراً احمدرضا براتی نیز در گفتوگوی ویژه با تابناک به این موضوع اشاره کرد و گفت: «حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد» و این حقوقدان ورزشی معتقد بود، هافبک آلبانیایی آبیها پس از فسخ قرارداد، صرفاً قرارداد جدید با استقلال امضا کرده و بازیکن جدید به حساب نمیآید. بنابراین شاید باشگاهها مجاز به شکایت باشند، اما شکایت آنها به جایی نمیرسد.
حالا با استعلام اولیه کمیته انضباطی از سازمان لیگ، مشخص شده است که ثبت قرارداد یاسر آسانی در سازمان لیگ، لغو نشده بود و این بازیکن ثبت جدیدی انجام نداده است. با این حال پرسپولیسیها به امید اینکه روال حقوقی پرونده کامل نشده، بابت حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال از این بازیکن شکایت کردهاند تا شاید بتوانند از مسیر حقوقی، به برد ۳ بر صفر در دربی برسند.
باتوجه به اظهارات اخیر احمدرضا براتی که خود قاضی دادگاه داوری ورزش (CAS) است و همچنین استعلام صورت گرفته از سازمان لیگ، به نظر نمیرسد حضور یاسر آسانی در ترکیب آبیها مشکل ایجاد کند، اما او همچنان مانند شمشیری دو لبه در ترکیب تیم سهراب بختیاریزاده به شمار میرود. بازیکنی مؤثر در زمین که عملکردش باعث نتایج خوب استقلال در این فصل شده، اما از سوی دیگر اگر روزنه امیدی از نظر حقوقی برای شاکیان پرونده از جمله مس، سپاهان یا پرسپولیس وجود داشته باشد، ادامه فصل برای آبیها بسیار سخت خواهد شد.
به گزارش تابناک، دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با تساوی یک - یک خاتمه یافت که یاسر آسانی گل مساوی آبیها را وارد دروازه سرخپوشان کرد.