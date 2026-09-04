آغاز به کار سفیر جدید هند در تهران + عکس

به گزارش تابناک، سفارت هند در تهران در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این مطلب نوشت ضمن خوشامدگویی به جناب «ویشوش نگی» به عنوان سفیر جدید هند در ایران، او با آغاز به کار در تهران، مشتاقانه منتظر تقویت بیشتر مشارکت و پیوندهای دوستی دیرینه هند و ایران است.

پیش از این رودرا گائوراو شرست سفیر هند در تهران بود که با پایان یافتن ماموریت وی، تهران را ترک کرده و درحال حاضر به عنوان سفیر کشورش در ترکیه ماموریت دارد.