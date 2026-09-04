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آغاز به کار سفیر جدید هند در تهران + عکس

سفیر جدید هند در ایران ماموریت خود در تهران را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۵۲
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1248 بازدید
سفیر هند

به گزارش تابناک، سفارت هند در تهران در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این مطلب نوشت ضمن خوشامدگویی به جناب «ویشوش نگی» به عنوان سفیر جدید هند در ایران، او با آغاز به کار در تهران، مشتاقانه منتظر تقویت بیشتر مشارکت و پیوندهای دوستی دیرینه هند و ایران است.

پیش از این رودرا گائوراو شرست سفیر هند در تهران بود که با پایان یافتن ماموریت وی، تهران را ترک کرده و درحال حاضر به عنوان سفیر کشورش در ترکیه ماموریت دارد. 

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سفیر هند تهران سفیر جدید ایران و هند
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