En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

رئیس امارات پسر یوسف القرضاوی را عفو کرد

رئیس دولت امارات، دستور عفو فرزند رهبر فقید اخوان‌المسلمین را صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۵۱
| |
2 بازدید
یوسف القرضاوزی

به گزارش تابناک، خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، دستور عفو عبدالرحمان قرضاوی فرزند یوسف قرضاوی رهبر فقید اخوان‌المسلمین را صادر کرد که مراحل اجرایی لازم برای اجرای این فرمان آغاز شده است.

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۶، قرضاوی را به اتهام جرایم انتسابی، به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار درهم جریمه محکوم کرده بود.

مقامات لبنانی در ژانویه ۲۰۲۵ عبدالرحمان یوسف القرضاوی را بر اساس درخواست بازداشت موقت او که توسط دبیرخانه کل شورای وزیران کشور عرب، به ویژه اداره تحقیقات جنایی و داده‌ها، صادر شده بود، به امارات متحده عربی تحویل دادند.

این درخواست که توسط مقامات مربوطه اماراتی ارائه شده بود، ناشی از اتهامات ارتکاب اعمالی بود که می‌توانست «نظم عمومی را مختل کند».

به گزارش خبرگزاری وام، حکم استرداد پس از درخواست وزارت دادگستری امارات از مقامات لبنانی، مطابق با اصل عمل متقابل و قوانین و مقررات ملی هر دو کشور، صادر شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات یوسف القرضاوی اخوان المسلمین
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
آخرین اخبار
رئیس امارات پسر یوسف القرضاوی را عفو کرد
ناو زنگ زده «نماد فرسودگی هژمونی آمریکا» + عکس
واکنش امام جمعه سیریک به ادعای «خطا» در جنایت کوهستک
دیدار محسنی اژه‌ای با روسای دیوان عالی روسیه و اندونزی
پزشکیان: منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ خواهد شد
جدال بر سر آثار مسروقه در موزه بریتانیا
جزئیات جدید از پاسخ ایران به جنایت آمریکا در سیریک
سرتیپ الهامی: پدافند هوایی ایران تعریف جدیدی از قدرت ملی به جهان عرضه کرد
حضور رئیس قوه قضاییه در نماز جمعه دهلی در میان استقبال نمازگزاران
اگر تمام مردم جهان گیاه‌خوار می‌شدند چه اتفاقی برای زمین می‌افتاد؟
کره جنوبی گزارش‌های رسانه‌ها درباره اعزام نیروی نظامی به تنگه هرمز را رد کرد
عراقچی خطاب به همتای اردنی: برای پاسخ به متجاوز چقدر منتظر باشیم؟
چیس‌تگ؛ وقتی گرگم‌به‌هوا به یک ورزش حرفه‌ای تبدیل شد
کیفیت رژیم غذایی یا کاهش کالری؛ کدام برای لاغری اهمیت بیشتری دارد
دشمن، فشار اقتصادی را با هدف ایجاد فاصله میان مردم و نظام دنبال می‌کند
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
رونمایی از قبض‌های جدید مخابرات/ حتی اگر تلفن‌تان قطع باشد، پول بدهید!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qLL
tabnak.ir/005qLL