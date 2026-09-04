رئیس امارات پسر یوسف القرضاوی را عفو کرد

به گزارش تابناک، خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، دستور عفو عبدالرحمان قرضاوی فرزند یوسف قرضاوی رهبر فقید اخوان‌المسلمین را صادر کرد که مراحل اجرایی لازم برای اجرای این فرمان آغاز شده است.

دادگاه استیناف فدرال ابوظبی در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۶، قرضاوی را به اتهام جرایم انتسابی، به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار درهم جریمه محکوم کرده بود.

مقامات لبنانی در ژانویه ۲۰۲۵ عبدالرحمان یوسف القرضاوی را بر اساس درخواست بازداشت موقت او که توسط دبیرخانه کل شورای وزیران کشور عرب، به ویژه اداره تحقیقات جنایی و داده‌ها، صادر شده بود، به امارات متحده عربی تحویل دادند.

این درخواست که توسط مقامات مربوطه اماراتی ارائه شده بود، ناشی از اتهامات ارتکاب اعمالی بود که می‌توانست «نظم عمومی را مختل کند».

به گزارش خبرگزاری وام، حکم استرداد پس از درخواست وزارت دادگستری امارات از مقامات لبنانی، مطابق با اصل عمل متقابل و قوانین و مقررات ملی هر دو کشور، صادر شد.