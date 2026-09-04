واکنش امام جمعه سیریک به ادعای «خطا» در جنایت کوهستک
به گزارش تابناک، حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک، با اشاره به حمله اخیر آمریکای جنایتکار به یک مراسم عروسی در این شهرستان و ادعاهای مطرحشده درباره خطای تسلیحاتی اظهار کرد: میگویند «خطا زدهاند»؛ خطا یک متر، ۱۰ متر یا حتی ۱۰۰ متر قابل تصور است، اما این تسلیحات در بالاترین سطوح فناوری قرار دارند و بهعنوان تسلیحات نقطهزن شناخته میشوند.
وی با اشاره به بررسی قطعات بهجامانده در منطقه افزود: قطعاتی که پیدا کردیم، همانند قطعاتی بود که در حوالی دادگستری سیریک و همچنین در رودان و استان سیستان و بلوچستان مشاهده شده بود.
امام جمعه سیریک ادامه داد: دشمن در رسیدن به اهداف خود و تضعیف ملت ایران ناکام مانده و اکنون نیز اقداماتش نتیجهای برای او نداشته است.
حجت الاسلام سالاری با اشاره به موقعیت راهبردی مناطق جنوبی کشور و جزایر خلیج فارس گفت: به تعبیر شهید شمخانی، آنها شناخت درستی از جغرافیای جنوب و جزایر ما ندارند و محاسباتشان درباره این منطقه با واقعیتهای میدانی فاصله دارد.
وی افزود: آنچه در روزهای اخیر رخ داد نیز نتوانست اهداف مورد نظر دشمن را محقق کند و ملت ایران با چنین اقداماتی تضعیف نخواهد شد.
امام جمعه سیریک تأکید کرد: مردم این منطقه با وجود حوادث و خسارتهای واردشده، همچنان پای کشور و آرمانهای خود ایستادهاند و اقدامات دشمن نمیتواند اراده آنان را در دفاع از ایران متزلزل کند.
منبع» مهر