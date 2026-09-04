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واکنش امام جمعه سیریک به ادعای «خطا» در جنایت کوهستک

امام جمعه سیریک با رد ادعای مطرح‌شده درباره خطای اصابت در حادثه اخیر گفت: وقتی از تسلیحات پیشرفته و نقطه‌زن سخن می‌گوییم، نمی‌توان اصابت به نقطه‌ای دیگر را صرفاً خطا دانست.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۴۹
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امام جمعه

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک، با اشاره به حمله اخیر آمریکای جنایتکار به یک مراسم عروسی در این شهرستان و ادعاهای مطرح‌شده درباره خطای تسلیحاتی اظهار کرد: می‌گویند «خطا زده‌اند»؛ خطا یک متر، ۱۰ متر یا حتی ۱۰۰ متر قابل تصور است، اما این تسلیحات در بالاترین سطوح فناوری قرار دارند و به‌عنوان تسلیحات نقطه‌زن شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به بررسی قطعات به‌جامانده در منطقه افزود: قطعاتی که پیدا کردیم، همانند قطعاتی بود که در حوالی دادگستری سیریک و همچنین در رودان و استان سیستان و بلوچستان مشاهده شده بود.

امام جمعه سیریک ادامه داد: دشمن در رسیدن به اهداف خود و تضعیف ملت ایران ناکام مانده و اکنون نیز اقداماتش نتیجه‌ای برای او نداشته است.

حجت الاسلام سالاری با اشاره به موقعیت راهبردی مناطق جنوبی کشور و جزایر خلیج فارس گفت: به تعبیر شهید شمخانی، آنها شناخت درستی از جغرافیای جنوب و جزایر ما ندارند و محاسباتشان درباره این منطقه با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد.

وی افزود: آنچه در روزهای اخیر رخ داد نیز نتوانست اهداف مورد نظر دشمن را محقق کند و ملت ایران با چنین اقداماتی تضعیف نخواهد شد.

امام جمعه سیریک تأکید کرد: مردم این منطقه با وجود حوادث و خسارت‌های واردشده، همچنان پای کشور و آرمان‌های خود ایستاده‌اند و اقدامات دشمن نمی‌تواند اراده آنان را در دفاع از ایران متزلزل کند.


منبع» مهر

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