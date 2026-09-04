مدیرعامل روسنفت: چین بر بحران هرمز غلبه کرد
مدیرعامل شرکت دولتی روسنفت، روز جمعه اعلام کرد که چین با افزایش ذخایر استراتژیک نفت و تقویت همکاری با روسیه، توانسته است بر بحران ناشی از اختلال در تنگه هرمز غلبه کند.
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به گزارش تابناک ایگور سچین، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی روسیه، روسنفت (در تصویر)، روز جمعه اعلام کرد که چین با افزایش ذخایر و تقویت همکاری با روسیه، «بر بحران هرمز غلبه کرده است».
سچین همچنین گفت که روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به چین است و سهم آن تقریباً ۲۳درصد است. سچین خاطرنشان کرد: «بر اساس برآوردهای ما، به دلیل مقرونبهصرفهتر بودن خرید نفت روسیه در مقایسه با گزینه خاورمیانهای، کل منافع اقتصادی که چین از سال ۲۰۲۲ به دست آورده، به ۲۷ میلیارد دلار میرسد.»
این مدیر اجرایی تأکید کرد که «چین ابتکار عمل را از اوپک گرفته است» و اصرار داشت که رشد بیشتر ذخایر نفت چین، با کاهش نفوذ اوپک، نقش آن را در بازار بینالمللی انرژی تقویت خواهد کرد.
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