رقابتی‌ترین اقتصاد‌های جهان در ۲۰۲۶ بر اساس میزان توانایی آنها در ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت و رقابت کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش در بلندمدت رتبه‌بندی شدند و در این میان، اقتصاد‌های آسیایی و اروپایی بیشترین حضور را در میان رتبه‌های برتر دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سنگاپور در ۲۰۲۶، رقابتی‌ترین اقتصاد جهان شناخته شد و هنگ‌کنگ و سوئیس در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در میان پنج اقتصاد برتر جهان، سه اقتصاد متعلق به آسیا و در میان ۱۰ اقتصاد برتر نیز پنج اقتصاد متعلق به اروپا هستند.

رتبه‌بندی رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۲۶ موسسه توسعه مدیریت (IMD)، ۷۰ اقتصاد جهان را بر اساس میزان توانایی آنها در ایجاد شرایط مناسب برای رقابت کسب‌وکار‌ها و ایجاد ارزش در بلندمدت مقایسه کرده است. ویتنام نیز برای نخستین بار در ۲۰۲۶ وارد این رتبه‌بندی شده است.

سنگاپور در صدر رقابتی‌ترین اقتصاد‌های جهان

سنگاپور با امتیاز ۱۰۰ در جایگاه نخست رقابت‌پذیرترین اقتصاد‌های جهان قرار دارد. هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۵.۶ و سوئیس با امتیاز ۹۵.۳ در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. تایوان با امتیاز ۹۴.۳ چهارم است و دانمارک، ایرلند و امارات متحده عربی نیز هر کدام امتیاز ۹۴.۱ را به دست آورده‌اند و به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هفتم قرار گرفته‌اند. هلند با امتیاز ۹۰.۱ در رتبه هشتم، سوئد با امتیاز ۸۸.۵ در رتبه نهم و آمریکا با امتیاز ۸۶.۸ در رتبه دهم قرار دارند.

سنگاپور همچنین تنها اقتصادی است که در هر چهار عامل اصلی رقابت‌پذیری در میان پنج اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است. کارایی کسب‌وکار این کشور در ۲۰۲۶ به رتبه نخست رسید و به سنگاپور کمک کرد جایگاه نخست کلی را از سوئیس پس بگیرد.

رقابت‌پذیری اقتصادی چگونه سنجیده می‌شود؟

چارچوب رتبه‌بندی موسسه توسعه مدیریت شامل ۳۴۱ معیار است که در ۲۰ عامل فرعی و چهار محور اصلی شامل عملکرد اقتصادی، کارایی دولت، کارایی کسب‌وکار و زیرساخت سازماندهی شده‌اند. داده‌های واقعی دو سوم امتیاز نهایی رتبه‌بندی را تشکیل می‌دهند و یک‌سوم دیگر بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی تعیین می‌شود.

اندازه اقتصاد و رقابت‌پذیری اقتصادی یکسان نیستند. برای نمونه، آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، اما در رتبه‌بندی رقابت‌پذیری موسسه توسعه مدیریت در ۲۰۲۶ در جایگاه دهم قرار دارد.

چارچوب موسسه توسعه مدیریت به جای تمرکز صرف بر اندازه اقتصاد، مجموعه گسترده‌تری از شرایط را در نظر می‌گیرد که بر میزان توانایی کسب‌وکار‌ها برای فعالیت، سرمایه‌گذاری و رقابت تاثیر می‌گذارند.

چرا اروپا و آسیا در صدر رتبه‌بندی قرار دارند؟

اروپا و آسیا ۹ جایگاه از ۱۰ جایگاه نخست این رتبه‌بندی را در اختیار دارند. بسیاری از اقتصاد‌های پیشرو، کسب‌وکار‌های مولد، زیرساخت‌های پیشرفته، نیروی کار ماهر و نهاد‌هایی دارند که شرایط سرمایه‌گذاری و تجارت را قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند.

گزارش ۲۰۲۶ موسسه توسعه مدیریت بر اعتبار نهاد‌ها و حاکمیت قانون تاکید ویژه‌ای دارد. مقررات قابل پیش‌بینی، قرارداد‌های قابل اجرا و دولت کارآمد می‌توانند به کسب‌وکار‌ها کمک کنند در شرایط نااطمینانی ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تری انجام دهند.

نوآوری نیز از عوامل مهم رقابت‌پذیری است. چندین اقتصاد پیشرو جهان دربرگیرنده یا در ارتباط نزدیک با مهم‌ترین خوشه‌های نوآوری جهان هستند. این ارتباط توانایی آنها را برای تجاری‌سازی فناوری، جذب نیروی متخصص و افزایش بهره‌وری تقویت می‌کند.

طبق گزارش وب‌سایت ویژوال کپیتالیست، این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که برای ایجاد محیط اقتصادی رقابت‌پذیر، الگوی واحدی وجود ندارد. امارات متحده عربی در رتبه هفتم و آمریکا در رتبه دهم قرار دارند که نشان می‌دهد محیط‌های اقتصادی رقابت‌پذیر می‌توانند بر پایه مدل‌های اقتصادی بسیار متفاوتی شکل بگیرند.