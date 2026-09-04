سئول از بیم ترامپ به فکر حضور در تنگه هرمز افتاد!

به گزارشتابناک، دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی امروز (جمعه) اعلام کرد که این کشور در حال بررسی گزینه‌هایی، از جمله اقدامات نظامی، برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است، اما گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر اینکه سئول پیش‌تر درباره اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی تصمیم گرفته است، صحت ندارد.

چند رسانه کره‌جنوبی، از جمله شبکه‌های JTBC و MBC، شامگاه پنجشنبه گزارش داده بودند که سئول در حال آماده‌سازی برای اعزام تجهیزات نظامی به منطقه پیش از پایان سال است و ممکن است برای این اقدام در همین ماه از پارلمان مجوز بگیرد.

بر اساس این گزارش‌ها، گزینه‌های مورد بررسی شامل هواپیمای گشت دریایی، یک شناور پشتیبانی لجستیکی و یک یگان شناسایی و پاکسازی مین‌های دریایی است.

این رسانه‌ها همچنین گزارش داده بودند که سئول درباره ابعاد و ماهیت مشارکت احتمالی خود با کشور‌هایی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه رایزنی کرده است.

یک مقام دفتر ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی به خبرنگاران گفت که سئول درباره راه‌های عملی برای کمک به تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز گفت‌و‌گو کرده و تأیید کرد که اقدامات نظامی نیز یکی از گزینه‌های در دست بررسی است.

این مقام گفت: «هیچ تصمیمی گرفته نشده است.»

او افزود که دولت کره‌جنوبی در صورت تصمیم به اعزام نیرو یا تجهیزات، باید مراحل قانونی داخلی، آمادگی نظامی در شبه‌جزیره کره و دریافت مجوز پارلمان را نیز در نظر بگیرد.

این مقام همچنین ادعا‌ها مبنی بر اینکه کره‌جنوبی تاکنون هیچ کمکی در ارتباط با تنگه هرمز ارائه نکرده است را «نادرست» خواند و گفت سئول از مدت‌ها پیش درباره راه‌های عملی مشارکت خود با جامعه بین‌المللی گفت‌و‌گو کرده است.

به گفته این مقام، لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، ممکن است هفته آینده در دیدار با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره گزینه‌های مربوط به تنگه هرمز گفت‌و‌گو کند.

این تصمیم کره جنوبی پس از آن اتخاذ شده است که اخیراً در ماه آگوست، دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفته بود که بخشی از رزمایش‌های مشترک نظامی آمریکا و کره‌جنوبی را کاهش داده است؛ یکی از دلایل این تصمیم، به گفته ترامپ، امتناع کره‌جنوبی از کمک به آمریکا در جنگ علیه ایران بوده است.

بان کیل-جو، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل در آکادمی ملی دیپلماسی کره، گفت اعزام نیرو یا تجهیزات به منطقه می‌تواند پیام مهمی برای واشنگتن داشته باشد و نشان دهد که سئول، با وجود تنش‌های اخیر بر سر تجارت و مسائل دیگر، همچنان آمادگی دارد مسئولیت‌های خود در قبال ائتلاف با آمریکا را بر عهده بگیرد.

او گفت: «اعزام نیرو به کره‌جنوبی کمک می‌کند ریسک‌های مربوط به ائتلاف با آمریکا را مدیریت کند و در شرایطی که واشنگتن از متحدانش می‌خواهد مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند، جایگاه سئول را به‌عنوان یک متحد قابل اتکای آمریکا تقویت خواهد کرد.»

بان با این‌حال در ادامه مدعی شد که گزینه‌های مطرح‌شده در گزارش‌های رسانه‌ای نشان‌دهنده مشارکتی با شدت متوسط است که می‌تواند حمایت سئول از تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را نشان دهد، بدون آنکه به معنای ورود کره‌جنوبی به عملیات رزمی علیه ایران باشد.

بر اساس قوانین کره‌جنوبی، هرگونه اعزام نیرو‌های نظامی این کشور به خارج از مرز‌ها نیازمند تأیید مجلس ملی است.

با این حال، حمایت افکار عمومی از چنین اقدامی ممکن است محدود باشد. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوپ کره در ماه مارس نشان داد که ۵۵ درصد مردم با اعزام ناو‌های جنگی کره‌جنوبی به تنگه هرمز مخالف بودند، در حالی که ۳۰ درصد از این اقدام حمایت کردند.

طبق گزارش رویترز، در صورت تأیید این مأموریت، این اقدام می‌تواند نخستین اعزام دریایی کره‌جنوبی به خارج از شبه‌جزیره کره از زمان اعزام یگان چئونگ‌هه برای مقابله با دزدی دریایی به خلیج عدن در مارس ۲۰۰۹ باشد.

این یگان همچنان در آب‌های نزدیک سومالی مستقر است و در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری فعالیت می‌کند.

کره‌جنوبی سال گذشته برای ۶۱ درصد از واردات نفت خام و ۵۴ درصد از واردات نفتی خود به تنگه هرمز وابسته بود.