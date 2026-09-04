امروز، آخرین مهلت ثبتنام جذب هیاتعلمی وزارت بهداشت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهلت ثبتنام متقاضیان شرکت در بیستودومین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در رشتههای علوم پایه و بالینی دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت امروز جمعه ۱۳ شهریور پایان مییابد.
با عنایت به این که ثبتنام زمانی تکمیلشده تلقی میگردد که متقاضی «کد رهگیری» دریافت نماید و همچنین اطلاع از وضعیت و نتیجه فراخوان نیز صرفاً از طریق سامانه جذب و با استفاده از کد رهگیری قابل پیگیری است، لذا دریافت و نگهداری کد رهگیری ثبتنام بهعنوان تأیید نهایی ثبت موفق درخواست، ضروری است؛ بنابراین اگر داوطلبان مراحل را دنبال کردهاند ولی هنوز کد رهگیری دریافت نکردهاند، ثبت نام آنها هنوز نهایی نشده و حتما باید در مهلت مقرر این کار را انجام دهند.
با توجه به دشواری و محدودیتهای دریافت مجوز جذب، در این فراخوان تلاش شده رشتههایی که توضیحات و توجیهات کافی برای جذب هیات علمی وجود دارد اعلام شود و در موارد محدودی ممکن است به دلیل کافی نبودن توجیهات نام رشته اعلام شده از سوی دانشگاهها در فراخوان جاری درج نشده باشد.
لازم است داوطلبان توجه داشته باشند که عدم درج برخی رشتهها لزوماً به معنای منتفی بودن نیاز به آن رشتهها نیست. در صورت احراز نیاز و طی مراحل قانونی و اداری، امکان اعلام برخی رشتهها در فراخوان تکمیلی که تلاش میشود تا قبل از پایان سال جاری انجام شود وجود خواهد داشت.
در آگهی فراخوان شرایط و ضوابط از جمله موارد بازدارنده از قبیل سن به روشنی بیان شده است. داوطلبان، ثبتنام در فراخوان در مراحل اولیه فرم خود اظهاری را تکمیل میکنند و چنانچه موارد بازدارنده وجود داشته باشد سامانه به ایشان اخطار میدهد ولی در عین حال افراد مختار هستند با قبول مسئولیت شخصی فرآیند ثبت نام را ادامه دهند. بدیهی است نهایتا ثبت نام در فراخوان حقی برای داوطلب ایجاد نمیکند و رسیدگی به درخواستها منحصرا بر اساس ضوابط و مقررات خواهد بود.
ضمنا از آنجا که فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش به صورت مستقل از فراخوان سراسری وزارت بهداشت انجام میشود و در این دوره ۴۶ ظرفیت در ۳۹ رشته اعلام شده است، داوطلبین میتوانند جهت اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی و شرکت در فراخوان به سامانه جذب اختصاصی آن دانشگاه مراجعه کنند. لینک آدرس در صفحه اطلاعیههای مرکز قرار داده شده است.
نکات مهم مرتبط با ثبتنام
در فراخوانهای قبلی محدودیتی از نظر دانشگاههایی که داوطلبان میتوانستند به عنوان اولویت انتخاب کنند وجود داشت ولی در این فراخوان این محدودیت رفع شده است و داوطلبان میتوانند اولویتها و انتخابهای خود را در سامانه ثبت کنند. در ادوار گذشته امکان انتخاب دو دانشگاه بزرگ به عنوان اولویت وجود نداشت که در فراخوان حاضر این محدودیت رفع شده است.
با توجه به این که صرفا مدارکی که در بازه زمانی مقرر در سامانه بارگذاری شدهاند، ملاک بررسی و اقدام خواهند بود، پذیرش مدارک بهصورت فیزیکی یا الکترونیکی پس از پایان مهلت ثبتنام، امکانپذیر نخواهد بود. ضروری است داوطلبین همه مدارکی که مرتبط هستند را در سامانه بارگزاری کنند. داوطلبان باید مدارک خود را دقیقاً مطابق با آیتمهای جدول و راهنمای بارگذاری مستندات در سامانه ثبت کنند تا از بروز نقص پرونده، جابهجایی مدارک و تأخیر در فرایند بررسی جلوگیری شود. متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از جزئیات و نحوه بارگذاری مستندات، از جداول راهنما که در این آدرس https://aac.behdasht.gov.ir/Jazb قابل دسترسی است، استفاده نمایند.
همچنین ضروری است متقاضیان، تصاویر یا فایلهای مدارک خود را با کیفیت مناسب، واضح و کاملاً خوانا بارگذاری کنند؛ زیرا ناخوانا بودن، ناقص بودن یا عدم امکان بررسی مدارک میتواند در روند ارزیابی پرونده مؤثر باشد.
داوطلبان به فواصل با استفاده از دکمه ذخیره موقت نسبت به ذخیره سازی اطلاعات اقدام نمایند تا در صورتی که به هر دلیل ارتباط با سامانه قطع شد اطلاعات ثبت شده از بین نرود و نیاز به ثبت مجدد آنها نباشد. فایلهای آپلود شده به صورت خودکار در سامانه ذخیره میشوند.
همه داوطلبان حتی در صورتی که ثبت نام خود را نهایی کردهاند یکبار دیگر تا قبل از پایان مهلت ثبت نام به سامانه مراجعه و از صحت اطلاعات و اولویتهای خود مطمئن شوند.
در خصوص رشتههای مرتبط با معارف که به پیشنهاد و اعلام نهاد ذیربط با عناوین متنوعتری در فراخوان درج شدهاند، به توضیحات ارائه شده توجه کافی شود تا متقاضیان بتوانند عنوان رشته منطبق با سوابق و تخصص خود را با دقت بیشتری انتخاب کنند.