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ترامپ سرپرست وزارت نیروی زمینی ارتش را منصوب کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، معاون وزیر نیروی زمینی ارتش را سرپرست این وزارتخانه و معاون وزیر جنگ این کشور منصوب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۰۹
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آمریکا

به گزارش تابناک؛ ترامپ روز پنجشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد: با کمال خرسندی اعلام می‌کنم که «آدام تیل» معاون فعلی وزیر ارتش در امور عمرانی از همین لحظه به عنوان سرپرست وزارت ارتش منصوب خواهد شد. او یک میهن‌پرست بزرگ است که مورد احترام همه قرار دارد.

 

این انتصاب پس از استعفای «دن دریسکول» وزیر پیشین نیروی زمینی ارتش آمریکا انجام می‌شود. دریسکول پس از حدود ۱۸ ماه حضور در این سمت از مقام خود استعفا کرد و آخرین روز کامل کاری او دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) بود.

 

کاخ سفید درباره علت این استعفا توضیحی نداده است، اما این تغییر در شرایطی صورت می‌گیرد که پنتاگون طی ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از تغییرات در سطح عالی فرماندهی و مدیریت نظامی مواجه بوده است؛ موضوعی که در کنگره نیز با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است.

 

استعفای وزیر نیروی زمینی ارتش آمریکا و حذف اسامی دست کم ۶ نفر از ژنرال‌های ارتش آمریکا از فهرست ارتقا‌های شغلی، ضمن نشان دادن آشفتگی در مدیریت وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) انتقاد‌ها از تحمیل خواسته‌های شخصی پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در تصمیم گیری‌های این نهاد را افزایش داده است.

 

از دیدگاه رسانه‌های آمریکایی، این تصمیم اوج ماه‌ها اختلافات با پیت هگست وزیر جنگ درباره تغییرات فناورانه و انتصابات مقامات ارشد نظامی به همراه تنش‌های شخصی حل نشدنی بین این دو بود.

 

روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک مقام آگاه از طرز فکر دریسکول گفته است، وی که دوست نزدیک جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکاست، بر این باور است که هگست به بزرگترین نهاد ارتش آمریکا آسیبی وارد کرده که تا نسل‌ها ادامه خواهد یافت.

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وزیر نیروی زمینی آمریکا ترامپ معاون وزیر جنگ آدام تیل
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