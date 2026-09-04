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فوق‌العاده خاص پرستاران در انتظار تصمیم سازمان اداری و استخدامی

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری درباره آخرین وضعیت فوق‌العاده خاص پرستاران توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۰۵
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پرستار

به گزارش تابناک؛ دکتر احمد نجاتیان در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تخصیص ۲۵هزار امتیاز فوق‌العاده خاص پرستاران گفت: وزارت بهداشت درباره فوق‌العاده خاص به سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد مدنظر خود را ارائه داده و این پیشنهاد باید در کمیته حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گیرد.

 

او ادامه داد: پیش از پیشنهاد وزارت بهداشت، از سازمان نظام پرستاری نیز نامه‌ای خطاب به سازمان اداری و استخدامی درباره فوق‌العاده خاص پرستار نوشتیم و این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.

 

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: اگرچه پیشنهاد وزارت بهداشت به سازمان اداری و استخدامی ارائه شده، اما لازمه اجرای فوق‌العاده خاص برای پرستاران این است که وزارت بهداشت تاکید بیشتری بر موضوع داشته باشد. همچنین شورای حقوق و دستمزد هر چه سریع‌تر تشکیل شود که موضوع فوق‌العاده خاص پرستاران حل شود.

 

نجاتیان با بیان اینکه موضوع فوق‌العاده خاص پرستاران را پیگیری می‌کنیم، توضیح داد: امیدوارم شورای حقوق و دستمزد، ۲۵هزار امتیاز فوق‌العاده خاص پرستاران را تخصیص دهد.

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پرستاران دکتر احمد نجاتیان فوق العاده خاص سازمان اداری استخدامی
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