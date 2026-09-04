فوقالعاده خاص پرستاران در انتظار تصمیم سازمان اداری و استخدامی
به گزارش تابناک؛ دکتر احمد نجاتیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تخصیص ۲۵هزار امتیاز فوقالعاده خاص پرستاران گفت: وزارت بهداشت درباره فوقالعاده خاص به سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد مدنظر خود را ارائه داده و این پیشنهاد باید در کمیته حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گیرد.
او ادامه داد: پیش از پیشنهاد وزارت بهداشت، از سازمان نظام پرستاری نیز نامهای خطاب به سازمان اداری و استخدامی درباره فوقالعاده خاص پرستار نوشتیم و این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.
رئیسکل سازمان نظام پرستاری گفت: اگرچه پیشنهاد وزارت بهداشت به سازمان اداری و استخدامی ارائه شده، اما لازمه اجرای فوقالعاده خاص برای پرستاران این است که وزارت بهداشت تاکید بیشتری بر موضوع داشته باشد. همچنین شورای حقوق و دستمزد هر چه سریعتر تشکیل شود که موضوع فوقالعاده خاص پرستاران حل شود.
نجاتیان با بیان اینکه موضوع فوقالعاده خاص پرستاران را پیگیری میکنیم، توضیح داد: امیدوارم شورای حقوق و دستمزد، ۲۵هزار امتیاز فوقالعاده خاص پرستاران را تخصیص دهد.