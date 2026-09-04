رویترز مسئولیت آمریکا در حمله به عروسی در سیریک را تایید کرد

یک تحلیل تسلیحاتی که رویترز آن را بررسی کرده نشان می‌دهد جنایت حمله به مراسم عروسی در کوهستک ایران، به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد که بررسی حمله جنایتکارانه به مراسم عروسی در هرمزگان نشان می‌دهد که این واقعه به «احتمال زیاد نتیجه اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی» بوده است.

بر اساس تحلیل تسلیحاتی مورد بررسی خبرگزاری رویترز، کارشناسانی که تصاویر و ویدیو‌های تأییدشده از محل حمله را بررسی کرده‌اند، اعلام کردند الگوی انفجار با اصابت سلاحی که روی سقف ساختمان مسکونی یا اندکی بالاتر از آن منفجر شده، مطابقت دارد.

یکی از کارشناسان مواد منفجره به این رسانه گفت: «مجموع شواهد بیشتر به سمت استفاده از یک مهمات ۵۰۰ پوندی آمریکایی که از هوا پرتاب شده، متمایل است.»

در همین حال، روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز در تحلیلی جداگانه به این نتیجه رسیده است که یک بمب سرشی ساخت آمریکا از نوع «Joint Standoff Weapon» یا JSOW به منطقه مسکونی محل برگزاری مراسم عروسی اصابت کرده است.

این روزنامه اعلام کرد تحلیل خود را بر اساس ویدیو‌های تأییدشده، تصاویر ماهواره‌ای و بقایای مهمات انجام داده است؛ از جمله یک باله انتهایی و قطعات بدنه‌ای که با مشخصات بمب JSOW مطابقت داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، در شامگاه سه‌شنبه، دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در جنایتی هولناک رژیم آمریکا به یک منزل مسکونی در منطقه کوهستک سیریک که در آن جمعی از مردم در حال برگزاری یک جشن عروسی بودند حمله کرد که در این حمله چهار تن از جمله یک کودک شهید و ده‌ها تن مجروح شدند.