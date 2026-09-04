En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

رویترز مسئولیت آمریکا در حمله به عروسی در سیریک را تایید کرد

یک تحلیل تسلیحاتی که رویترز آن را بررسی کرده نشان می‌دهد جنایت حمله به مراسم عروسی در کوهستک ایران، به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۰۴
| |
363 بازدید
عروسی

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رویترز گزارش داد که بررسی حمله جنایتکارانه به مراسم عروسی در هرمزگان نشان می‌دهد که این واقعه به «احتمال زیاد نتیجه اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی» بوده است.

بر اساس تحلیل تسلیحاتی مورد بررسی خبرگزاری رویترز، کارشناسانی که تصاویر و ویدیو‌های تأییدشده از محل حمله را بررسی کرده‌اند، اعلام کردند الگوی انفجار با اصابت سلاحی که روی سقف ساختمان مسکونی یا اندکی بالاتر از آن منفجر شده، مطابقت دارد.

 

یکی از کارشناسان مواد منفجره به این رسانه گفت: «مجموع شواهد بیشتر به سمت استفاده از یک مهمات ۵۰۰ پوندی آمریکایی که از هوا پرتاب شده، متمایل است.»

 

در همین حال، روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز در تحلیلی جداگانه به این نتیجه رسیده است که یک بمب سرشی ساخت آمریکا از نوع «Joint Standoff Weapon» یا JSOW به منطقه مسکونی محل برگزاری مراسم عروسی اصابت کرده است.

 

 

این روزنامه اعلام کرد تحلیل خود را بر اساس ویدیو‌های تأییدشده، تصاویر ماهواره‌ای و بقایای مهمات انجام داده است؛ از جمله یک باله انتهایی و قطعات بدنه‌ای که با مشخصات بمب JSOW مطابقت داشته‌اند.

 

به گزارش ایسنا، در شامگاه سه‌شنبه، دهم شهریورماه ۱۴۰۵ در جنایتی هولناک رژیم آمریکا به یک منزل مسکونی در منطقه کوهستک سیریک که در آن جمعی از مردم در حال برگزاری یک جشن عروسی بودند حمله کرد که در این حمله چهار تن از جمله یک کودک شهید و ده‌ها تن مجروح شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله به عروسی سیریک سیریک آمریکا
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qKa
tabnak.ir/005qKa