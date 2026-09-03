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قطر تایید کرد: حملات ایران، غیرنظامیان را هدف قرار نداد

سخنگوی وزارت امورخارجه: دولت قطر در سندی رسمی که به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) ارائه کرده، تأیید کرده است که حملات دفاعی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاک قطر منحصرا «متوجه تأسیسات نظامی آمریکا بوده است و هیچ منطقه غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۹۵
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اسماعیل بقایی

 

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی با اشاره به اینکه بر خلاف آمریکا که حمله به اهداف غیرنظامی را تبدیل به الگوی ثابت جنگ‌های غیرقانونی خود کرده است، ضربات دفاعی ایران منحصرا علیه اهداف نظامی بوده است تصریح کرد: گزارش رسمی قطر نیز اثبات‌کننده این واقعیت است.

دولت قطر در سندی رسمی که به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU) ارائه کرده، تأیید کرده است که حملات دفاعی ایران علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاک قطر منحصرا «متوجه تأسیسات نظامی آمریکا بوده است و هیچ منطقه غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.

تنها استثنایی مورد ادعای قطر، حمله به یک تأسیسات گازی در ۱۸ مارس بوده است. اما در این مورد هم باید در نظر داسته باشیم که آن تأسیسات در آن زمان در خدمت عملیات‌های تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران بود.

این واقعیت، یعنی دقت و مراقبت ایران در تعیین اهداف مورد حمله، را مقایسه کنید با عملکرد آمریکا در حملات مکرر به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی: مدارس، بیمارستان‌ها، مناطق مسکونی، مراسم عروسی، پل‌ها و موارد دیگر.

تفاوت عظیمی وجود دارد میان ملتی متمدن که اهمیت پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی - حتی در دشوارترین شرایط - را آموخته است، و حاکمان جنگ‌طلبی که در قدرت‌نمایی‌های خود، هیچ اصل قانونی یا قاعده‌ اخلاقی را رعایت نمی‌کنند.

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برچسب ها
اسماعیل بقایی قطر حملات ایران منطقه غیرنظامی
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