کشف مهمات جنگی سنگین در مرزهای سیستان و بلوچستان
به گزارش تابناک؛ جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال سلاح و مهمات جنگی به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.
مرزبانان در جریان درگیری با قاچاقچیان مسلح موفق شدند ۴ قبضه سلاح آرپیجی ۷، ۶ گلوله آرپیجی ضدزره، ۶ خرج گلوله آرپیجی، ۲ هزار و ۳۸۲ فشنگ جنگی کلاش و ۷۹۶ فشنگ ام۴ را کشف کنند.
قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.
قاچاقچیان قصد داشتند این سلاحها و مهمات را برای انجام اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام بهموقع مرزبانان، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.
منبع: تسنیم