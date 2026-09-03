اعتراف در کنگره: آمریکا در «جنگ با ایران» شکست خورد
حکیم جفریز امروز در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که آمریکا در «جنگ پرهزینه» علیه ایران شکست خورده است.
رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد: «دونالد ترامپ متعهد شد که هزینهها را از روز اول کاهش دهد، اما تحت حکومت دونالد ترامپ و به گزارش تابناک، جمهوریخواهان، هزینهها در ایالات متحده آمریکا پایین نیامده است. بلکه بالا رفته است. زندگی در این کشور بسیار گران شده است و جمهوریخواهان ذرهای به آن اهمیت نمیدهند.»
جفریز افزود: «وقتی افراد در مناصب بالا اینقدر بر پولدار کردن خود، اعضای خانواده و حامیان خود متمرکز باشند، این یعنی به بهبود زندگی مردم عادی آمریکا توجهی ندارند و این یکی از دلایل متعددی است که چرا اقتصاد تحت دونالد ترامپ و جمهوریخواهان فاجعهبار است.»
وی با انتقاد از جنگ علیه ایران افزود: «تصمیماتی که گرفته شده، مانند این جنگ بیملاحظه و پرهزینه در ایران، شکست خورده است و زمان تغییر اساسی فرا رسیده است.»
تاکنون چندین عضو کنگره از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کردهاند. قانونگذاران با اشاره به افزایش قیمت سوخت و هزینههای زندگی در آمریکا، درباره احتمال تداوم درگیریها هشدار دادهاند.
منبع: فارس