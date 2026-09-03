اعتراف در کنگره: آمریکا در «جنگ با ایران» شکست خورد

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های کنگره، روز پنجشنبه سیاست‌های دونالد ترامپ را عامل اصلی رشد هزینه‌های معیشتی در ایالات متحده دانست و از آن انتقاد کرد.

حکیم جفریز امروز در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که آمریکا در «جنگ پرهزینه» علیه ایران شکست خورده است.

رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد: «دونالد ترامپ متعهد شد که هزینه‌ها را از روز اول کاهش دهد، اما تحت حکومت دونالد ترامپ و به گزارش تابناک، جمهوری‌خواهان، هزینه‌ها در ایالات متحده آمریکا پایین نیامده است. بلکه بالا رفته است. زندگی در این کشور بسیار گران شده است و جمهوری‌خواهان ذره‌ای به آن اهمیت نمی‌دهند.»

جفریز افزود: «وقتی افراد در مناصب بالا این‌قدر بر پولدار کردن خود، اعضای خانواده و حامیان خود متمرکز باشند، این یعنی به بهبود زندگی مردم عادی آمریکا توجهی ندارند و این یکی از دلایل متعددی است که چرا اقتصاد تحت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان فاجعه‌بار است.»

وی با انتقاد از جنگ علیه ایران افزود: «تصمیماتی که گرفته شده، مانند این جنگ بی‌ملاحظه و پرهزینه در ایران، شکست خورده است و زمان تغییر اساسی فرا رسیده است.»

تاکنون چندین عضو کنگره از تجاوز نظامی علیه ایران انتقاد کرده‌اند. قانون‌گذاران با اشاره به افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی در آمریکا، درباره احتمال تداوم درگیری‌ها هشدار داده‌اند.

منبع: فارس