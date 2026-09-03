رصد ماهوارهای از تنگه هرمز ترامپ را رسوا کرد
ادعای ترامپ درباره عبور ۱۸ میلیون بشکه نفت از هرمز، با تصاویر ماهوارهای تکذیب شد؛ تردد در تنگه هرمز صفر است!
کد خبر: ۱۳۹۲۷۷۲| |
160 بازدید
به گزارش تابناک؛ طبق رصد ماهوارهای از بخش جنوبی تنگه هرمز تا ساعت ۱۴ امروز، تردد نفتکش از این مسیر «صفر» بوده است.
ساعاتی پیش ترامپ در تروثسوشال تصویری منتشر کرد و مدعی شد، ۱۸ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
تنها نفتکشهای حاضر در تنگه هرمز دو نفتکش مرتبط با عربستان و یک یدککش است که پیشتر هدف حمله قرار گرفته بودند.
منبع: فارس
گزارش خطا