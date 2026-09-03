ادعای ترامپ درباره عبور ۱۸ میلیون بشکه نفت از هرمز، با تصاویر ماهواره‌ای تکذیب شد؛ تردد در تنگه هرمز صفر است!

به گزارش تابناک؛ طبق رصد ماهواره‌ای از بخش جنوبی تنگه هرمز تا ساعت ۱۴ امروز، تردد نفتکش از این مسیر «صفر» بوده است.

ساعاتی پیش ترامپ در تروث‌سوشال تصویری منتشر کرد و مدعی شد، ۱۸ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.

تنها نفتکش‌های حاضر در تنگه هرمز دو نفتکش مرتبط با عربستان و یک یدک‌کش است که پیش‌تر هدف حمله قرار گرفته بودند.

منبع: فارس