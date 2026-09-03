خشم ترامپ از گزارش دهندگان کمبود سلاح
ترامپ نوشت: افراد و رسانههایی که مدام بر این موضوع تاکید میکنند که ما هیچ مهماتی نداریم (و آنها ۱۰۰٪ اشتباه میکنند!)، در واقع خائن هستند.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۶| |
816 بازدید
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در توییتی نوشت: افراد و رسانههایی که مدام بر این موضوع تاکید میکنند که ما هیچ مهماتی نداریم (و آنها ۱۰۰٪ اشتباه میکنند!)، در واقع خائن هستند.
آنها این کار را انجام میدهند زیرا ترجیح میدهند ایالات متحده یک جنگ را ببازد، در حالی که ما به راحتی میتوانیم آن را ببریم، تا اینکه من پیروز شوم!
گزارش خطا