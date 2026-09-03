En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
جهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در حلقه نهایی زنجیره

چرا بورس کالا می‌تواند ترمز قیمت پروفیل باشد؟

تجربه معاملات سایر محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد که شفافیت در سازوکار کشف قیمت لزوماً به جهش‌های هیجانی منجر نمی‌شود
کد خبر: ۱۳۹۲۷۴۹
| |
2 بازدید
فولاد

تجربه معاملات سایر محصولات فولادی در بورس کالا نشان می‌دهد که شفافیت در سازوکار کشف قیمت لزوماً به جهش‌های هیجانی منجر نمی‌شود؛ برعکس، وقتی ورق گرم و دیگر اقلام فولادی در بستری شفاف معامله می‌شوند، نوسان قیمت آنها در محدوده‌ای منطقی باقی می‌ماند. با توجّه به جهش روزهای اخیر بازار آزاد، عرضه پروفیل در بورس کالا نیز می‌تواند با نزدیک‌کردن قیمت به واقعیت عرضه و تقاضا، به جای انتقال شوک‌های بازار آزاد به این محصول، به آرامش و ثبات بیشتر بازار کمک کند.

 یک صنعت زمانی به پایداری می‌رسد که حاشیه‌سود به شکلی منطقی و متناسب با ارزش‌افزوده خلق‌شده در میان حلقه‌های مختلف توزیع شود. با این حال، تحلیل دینامیک این روزهای بازار فولاد پرده از یک ناهنجاری ساختاری برمی‌دارد: عدم تناسب شدید و معنادار حاشیه‌سود قوطی و پروفیل در قیاس با سایر اقلام فولادی؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصاد تولید داشته باشد، زاییده آربیتراژ و عدم تقارن در مکانیزم‌های کشف قیمت است.

نگاهی به روند معاملات اقلام پرمصرف فولادی بورس کالا در سال ۱۴۰۵ مرز مشخصی میان «اقتصاد شفاف» و «بازار سوداگرانه» ترسیم می‌کند. در این نمودار، اقلامی نظیر تیرآهن، میلگرد، شمش بلوم و گندله سنگ آهن نوساناتی کاملاً محدود، منطقی و متکی بر متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان را تجربه کرده‌اند. از همه مهم‌تر، خط قرمز رنگ نمودار که نمایانگر بهای ورق گرم (HR) به عنوان نهاده اصلی تولید پروفیل است، ثباتی مثال‌زدنی را در محدوده ۸۵ هزار تومان به تصویر می‌کشد.

اما در سمت دیگر این زنجیره و در بازار خارج از بورس، اتمسفری کاملاً متفاوت حاکم است. با وجود ثبات مطلق در سمت هزینه‌های تامین مواد اولیه (ورق ۸۵ هزار تومانی)، بهای پروفیل (با احتساب مالیات ارزش افزوده) تنها طی یک هفته از ۱۱۵ هزار تومان به مرز ۱۴۰ هزار تومان (و در مواردی ۱۳۷ هزار تومان در کف بازار) صعود کرده است. این جهش بیش از ۳۰ درصدی نشان می‌دهد که تولید پروفیل با اهرم کردن نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد، حاشیه‌سودی نامتعارف را تجربه کرده است.

اگر قوطی و پروفیل نیز در بستر بورس کالا معامله می‌شدند، منحنی قیمتی آن‌ها دقیقاً مشابه رفتار سایر اقلام فولادی در بورس کالا، در یک کانال منطقی نوسان می‌کرد و هرگز به این اعداد نجومی و فعلی نمی‌رسید. در واقع، شکاف عمیق میان ورق ۸۵ هزار تومانی و پروفیل ۱۴۰ هزار تومانی، نشان‌دهنده یک «رانت ساختاری» است؛ جایی که پروفیل‌سازان مواد اولیه تنظیم‌شده دریافت می‌کنند، اما محصول خود را سوار بر موج ارزی قیمت‌گذاری کرده و فشار تورمی آن را مستقیماً به صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کنند.

لزوم عرضه اقلام نهایی فولادی در بورس کالا

الگوهای عملیاتی رهبران جهانی صنعت فولاد اثبات می‌کند که مدیریت یکپارچه حاشیه سود، نیازمند بسط شفافیت به تمامی حلقه‌هاست. سیاست‌گذاری که توانسته قیمت ورق گرم را در بورس کالا تثبیت کند، اکنون باید بخش‌های بعدی زنجیره را نیز در همان چارچوب مهار کند.

تنها راهکار استراتژیک برای بازگرداندن تناسب به حاشیه‌سود اقلام فولادی و حذف قیمت‌سازی‌های کاذب، «الزام عرضه کامل قوطی و پروفیل در بورس کالا» است. با انتقال معاملات این محصول به سازوکار شفاف بورس، مبنای قیمت‌گذاری از هیجاناتِ بازار آزاد به واقعیت‌های عرضه و تقاضا و هزینه واقعی تولید تغییر یافته و رانت نهفته در این گپ قیمتی برای همیشه مسدود خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
فولاد مبارکه اصفهان پروفیل بورس
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
نخستین تصاویر از اصابت‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علی اف
پنج ویدیو از زیر گرفتن مردم در وکیل آباد مشهد
لحظات کنجکاوی مرگبار در سیل آخرالزمانی نپال
پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک
4 ویدیو از شخم زدن اردن با اصابت موشک‌های ایران
رفتار عجیب پزشکیان در دیدار با نخست وزیر هند
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
قالیباف: محاصره تشدید شود حتما پاسخ نظامی می‌دهیم/ کالابرگ دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد
مدارس حضوری برگزار می‌شود
بهترین زمان برای مصرف آهن، ویتامین D و B۱۲
ایران ممکن است محاصره دریایی ترامپ را با جنگ بشکند/ ایران به دنبال توافق مکتوب با آمریکا نباشد/ میانجی‌گران باید روی یک عقب‌نشینی عمل‌گرایانه کار کنند
واکنش بقایی به اظهارات قائم‌پناه و پسر پزشکیان
ایران سلاح پنهانی دارد که آمریکا را در معرض حمله‌ای فاجعه‌بار قرار می‌دهد
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qJh
tabnak.ir/005qJh