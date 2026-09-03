اسناد ارسالی به کنگره آمریکا، پرده از توافقی برداشته که می‌تواند مسیر غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در خاک عربستان هموار کند.

اسناد و متن ارسالی به کنگره آمریکا، از توافقی پرده برداشته که بر اساس آن مسیرِ غنی‌سازی ۲۰ درصدی را در خاک عربستان هموار می کند.

به گزارش تابناک؛ همزمان، جزئیات جدید دولت ترامپ برای راه‌اندازی برنامه هسته‌ای غیرنظامی در ریاض، موجی از هشدارها را به راه انداخته است. منتقدان می گویند این قرارداد؛ سد محکمی در برابر اشاعه تسلیحات هسته‌ای نیست و می‌تواند موازنه امنیتی منطقه را به چالش بکشد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، متن این توافق همراه با مجموعه‌ای از اسناد مرتبط، هفته گذشته در اختیار نمایندگان کنگره قرار گرفت. این متن نقشه راهی را برای چگونگی امکان غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان پس از رایزنی‌های بیشتر ترسیم می‌کند؛ از جمله امکان غنی‌سازی در سطحی نزدیک به ۲۰ درصد.

این روزنامه ذکر کرده که توافق مذکور به‌طور خودکار مجوز غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی را صادر نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از گام‌ها را در نظر گرفته که می‌تواند طی چند سال زمینه را برای آغاز فعالیت یک تأسیسات غنی‌سازی فراهم کند.

بر اساس این توافق، مقام‌های آمریکایی و سعودی به مدت دو سال توجیه اقتصادی غنی‌سازی اورانیوم و تدوین پادمان‌ها برای مقابله با خطرات اشاعه هسته‌ای را بررسی خواهند کرد.

در صورتی که دو طرف به این نتیجه برسند که غنی‌سازی ضروری است، شرکت‌های آمریکایی با همکاری تأمین‌کنندگان خارجی خود، تأسیساتی را در عربستان خواهند ساخت که قادر به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۵ درصد باشد. به نوشته این روزنامه، این سطح از غنی‌سازی می‌تواند در ادامه به حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

موضوعی که به نوشته وال استریت ژورنال، می‌تواند مخالفت کنگره با این توافق را تشدید کند.

منبع: فارس