چراغ سبز پوتین به ترامپ برای یک چرخش بزرگ!

وی با اعلام آمادگی روسیه برای احیای روابط «در قالب کامل» با آمریکا تأکید کرد، تحقق این امر تنها به ما مربوط نمی شود، بلکه باید طرف آمریکایی نیز گام رو به جلو بردارد.

پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: «ما طرفدار احیای روابط در قالب کامل با ایالات متحده هستیم.»

وی با اعلام آمادگی روسیه برای احیای روابط «در قالب کامل» با آمریکا تأکید کرد، تحقق این امر تنها به ما مربوط نمی شود، بلکه باید طرف آمریکایی نیز گام رو به جلو بردارد.

به گزارش تابناک؛ «ولادیمیر پوتین» در مجموعه‌ای از اظهارات درباره روابط با آمریکا، طرح‌های توسعه‌ای و مسائل زیست‌محیطی روسیه گفت: «ما طرفدار احیای روابط در قالب کامل با ایالات متحده هستیم.»

او افزود: «این موضوع تنها به ما بستگی ندارد؛ به طرف آمریکایی نیز بستگی دارد.»

پوتین همچنین با اشاره به حملات علیه اهداف غیرنظامی اظهار کرد: «حمله به کشتی‌ها و هواپیماهای غیرنظامی تروریسم دولتی است و سکوت غرب در برابر آن، غرب را به شریک جرم تبدیل می‌کند.»

همکاری روسیه و چین در زمینه پهپادهای غیرنظامی

پوتین در بخش دیگری از سخنانش از آغاز یک پروژه مشترک میان روسیه، سامانه «گلوناس» و شرکای چینی برای توسعه تحویل کالا با استفاده از پهپادهای غیرنظامی خبر داد.

او همچنین با اشاره به نتایج دوره پیشین «مجمع اقتصادی شرق» گفت در سال گذشته حدود ۳۰۰ توافق به ارزش مجموع ۶۹ میلیارد دلار به امضا رسیده است.

پوتین در ادامه با اشاره به زمزمه‌هایی درباره احتمال بسیج عمومی سربازان در روسیه گفت: «هیچ سناریویی وجود ندارد که نیازمند بسیج عمومی باشد. این یک حمله اطلاعاتی از سوی دشمن در آستانه انتخابات دومای دولتی است.»

او افزود: «ارتش روسیه هیچ مشکلی از نظر نیروی انسانی ندارد، در حالی که شمار نیروهای ارتش اوکراین هر ماه بین ۸ هزار تا ۱۲ هزار نفر کاهش می‌یابد.»

منبع: ایسنا