عکس و عکاسی

عکس:آب، زندگی و آیین‌های ماندگار

یوسف امین‌اوغلو، عکاس مستند، در مجموعه «آیین آبی» با نگاهی شاعرانه و انسان‌محور، رابطه عمیق انسان و آب را روایت می‌کند. او با ثبت لحظه‌هایی ناب از آیین‌ها و زندگی روزمره در بستر آب، مجموعه‌ای از تصاویر تأثیرگذار خلق کرده است که در آن، سنت، فرهنگ و طبیعت در قاب‌هایی چشم‌نواز به هم پیوند می‌خورند؛ تصاویری که مخاطب را به تأمل در پیوند دیرینه انسان با این عنصر حیاتی دعوت می‌کنند.