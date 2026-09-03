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کد خبر: ۱۳۹۲۷۱۹
بازدید: ۵۹۱

عکس و عکاسی

عکس:آب، زندگی و آیین‌های ماندگار

یوسف امین‌اوغلو، عکاس مستند، در مجموعه «آیین آبی» با نگاهی شاعرانه و انسان‌محور، رابطه عمیق انسان و آب را روایت می‌کند. او با ثبت لحظه‌هایی ناب از آیین‌ها و زندگی روزمره در بستر آب، مجموعه‌ای از تصاویر تأثیرگذار خلق کرده است که در آن، سنت، فرهنگ و طبیعت در قاب‌هایی چشم‌نواز به هم پیوند می‌خورند؛ تصاویری که مخاطب را به تأمل در پیوند دیرینه انسان با این عنصر حیاتی دعوت می‌کنند.

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برچسب‌ها:
عکاسی مستند عکس عکس مستند عکاسی آب زندگی عکاس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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