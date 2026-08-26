حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد/ در پاداش سرمربی تیم ملی صرفه و صلاح سازمان رعایت نشد

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و قاضی دادگاه داوری ورزش (CAS) از منظر شخصی معتقد است که حضور یاسر آسانی در استقلال مشکلی ندارد و شکایت رقیبان این تیم هم در خصوص این بازیکن به جایی نمی‌رسد.

احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی در راستای مشکلات حقوقی در فوتبال ایران گفت‌وگویی را با تابناک انجام داده و بسیاری از مشکلات را ناشی از فوتبال دولتی می‌داند که چون پول از جیب مدیر یا مالک خصوصی هزینه نمی‌شود، تصمیمات بی محاباست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ورزش و به ویژه فوتبال ایران، سال‌هاست که در مباحث حقوقی دچار اشکالات و البته مشکلات فراوان است. از فدراسیون فوتبال گرفته تا باشگاه‌های بزرگ و کوچک، گاهی در منجلابی گیر می‌افتند که تاوان‌های سنگینی را به دنبال دارد. مشکلی که از روی ناآگاهی حقوقی، نداشتن سواد مدیریتی، ضعف زبان انگلیسی و مسائلی از این دست است.

احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی و قاضی دادگاه داوری ورزش (CAS) که در کمیته حقوقی فیفا نیز عضویت دارد، میهمان تابناک بود و در گفت‌وگویی تخصصی به مشکلات حقوقی فوتبال ایران اشاره‌هایی داشت. از جمله ماجرای مارک ویلموتس، یاسر آسانی، بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی و همچنین انتقال پل بازیکنان که در همین پنجره نقل و انتقالاتی اخیر برخی باشگاه‌ها درگیر آن بودند.

گزیده‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه می‌آید و سپس می‌توانید مشروح آن را به صورت تصویری مشاهده کنید:

حقوق ورزشی دانش جدیدی در دنیاست که دیرتر هم وارد ایران شده و خیلی با این دانش آشنا نیستیم.

دولتی بودن ورزش و فوتبال در کشور ما، ریشه بسیاری از مشکلات حقوقی است.

چون هزینه‌ها را دولت می‌دهد، مدیران دقت لازم را ندارند، اما تحریم‌ها هم بی اثر نیست.

اعتقاد دارم در پرونده ویلموتس فسادی صورت نگرفت؛ اما وقتی به تعهدات عمل نکنید باید پول را با بچه‌اش پس بدهید.

به نظرم حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد؛ او بازیکن جدید نیست و فقط قرارداد جدید با استقلال امضا کرده است.

باشگاه‌ها می‌توانند نسبت به حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال اعتراض کنند، اما از نظر من به جایی نمی‌رسند.

تمام پیش‌بینی‌هایی که در خصوص تیم ملی در جام جهانی داشتم، درست بود.

قهرمانی استقلال در فصل نیمه تمام باید در مقررات دیده می‌شد؛ کرونا و جنگ را پشت سر گذاشتیم و بازهم درس نگرفتیم.

انتقال کسری طاهری به سپاهان انتقال پل بوده و سپاهانی‌ها باید ثابت کنند که قصد دور زدن قانون را نداشتند.

پاداش سرمربی تیم ملی باید در قرارداد دیده می‌شد؛ در پاداش امیر قلعه‌نویی صرفه و صلاح سازمان رعایت نشده است.

فیفا در خصوص مسئله بازنشسته‌های فدراسیون فوتبال به صورت رسمی مداخله‌ای نکرد.

در ادامه می‌توانید این گفت‌وگو را تماشا کنید: