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احمدرضا براتی در گفت‌وگوی ویژه با تابناک؛

حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد/ در پاداش سرمربی تیم ملی صرفه و صلاح سازمان رعایت نشد

عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و قاضی دادگاه داوری ورزش (CAS) از منظر شخصی معتقد است که حضور یاسر آسانی در استقلال مشکلی ندارد و شکایت رقیبان این تیم هم در خصوص این بازیکن به جایی نمی‌رسد.
کد خبر: ۱۳۹۱۲۹۱
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حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد/ در پاداش سرمربی تیم ملی صرفه و صلاح سازمان رعایت نشد

احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی در راستای مشکلات حقوقی در فوتبال ایران گفت‌وگویی را با تابناک انجام داده و بسیاری از مشکلات را ناشی از فوتبال دولتی می‌داند که چون پول از جیب مدیر یا مالک خصوصی هزینه نمی‌شود، تصمیمات بی محاباست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ورزش و به ویژه فوتبال ایران، سال‌هاست که در مباحث حقوقی دچار اشکالات و البته مشکلات فراوان است. از فدراسیون فوتبال گرفته تا باشگاه‌های بزرگ و کوچک، گاهی در منجلابی گیر می‌افتند که تاوان‌های سنگینی را به دنبال دارد. مشکلی که از روی ناآگاهی حقوقی، نداشتن سواد مدیریتی، ضعف زبان انگلیسی و مسائلی از این دست است.

احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی و قاضی دادگاه داوری ورزش (CAS) که در کمیته حقوقی فیفا نیز عضویت دارد، میهمان تابناک بود و در گفت‌وگویی تخصصی به مشکلات حقوقی فوتبال ایران اشاره‌هایی داشت. از جمله ماجرای مارک ویلموتس، یاسر آسانی، بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی و همچنین انتقال پل بازیکنان که در همین پنجره نقل و انتقالاتی اخیر برخی باشگاه‌ها درگیر آن بودند.

گزیده‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه می‌آید و سپس می‌توانید مشروح آن را به صورت تصویری مشاهده کنید:

  • حقوق ورزشی دانش جدیدی در دنیاست که دیرتر هم وارد ایران شده و خیلی با این دانش آشنا نیستیم.
  • دولتی بودن ورزش و فوتبال در کشور ما، ریشه بسیاری از مشکلات حقوقی است.
  • چون هزینه‌ها را دولت می‌دهد، مدیران دقت لازم را ندارند، اما تحریم‌ها هم بی اثر نیست.
  • اعتقاد دارم در پرونده ویلموتس فسادی صورت نگرفت؛ اما وقتی به تعهدات عمل نکنید باید پول را با بچه‌اش پس بدهید.
  • به نظرم حضور یاسر آسانی در استقلال هیچ مشکلی ندارد؛ او بازیکن جدید نیست و فقط قرارداد جدید با استقلال امضا کرده است.
  • باشگاه‌ها می‌توانند نسبت به حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال اعتراض کنند، اما از نظر من به جایی نمی‌رسند.
  • تمام پیش‌بینی‌هایی که در خصوص تیم ملی در جام جهانی داشتم، درست بود.
  • قهرمانی استقلال در فصل نیمه تمام باید در مقررات دیده می‌شد؛ کرونا و جنگ را پشت سر گذاشتیم و بازهم درس نگرفتیم.
  • انتقال کسری طاهری به سپاهان انتقال پل بوده و سپاهانی‌ها باید ثابت کنند که قصد دور زدن قانون را نداشتند.
  • پاداش سرمربی تیم ملی باید در قرارداد دیده می‌شد؛ در پاداش امیر قلعه‌نویی صرفه و صلاح سازمان رعایت نشده است.
  • فیفا در خصوص مسئله بازنشسته‌های فدراسیون فوتبال به صورت رسمی مداخله‌ای نکرد.

در ادامه می‌توانید این گفت‌وگو را تماشا کنید:

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احمدرضا براتی فدراسیون فوتبال فیفا استقلال پرسپولیس یاسر آسانی
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