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فعالیت فرودگاه کویت متوقف شد

ستاد کل نیروهای مسلح کویت ساعاتی پیش از حمله پهپادی و موشکی به این کشور خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۰۷
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فعالیت فرودگاه کویت متوقف شد

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های عربی بامداد پنجشنبه از حمله پهپادی و موشکی به منافع و تأسیسات آمریکا در کویت و شنیده‌شدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند. 

رسانه‌های عربی بامداد پنجشنبه از حمله پهپادی و موشکی به منافع و تأسیسات آمریکا در کویت و شنیده‌شدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند.

داده‌های پروازی نیز نشان می‌دهد فعالیت فرودگاه کویت به دلیل خطر حملات هوایی متوقف شده و دو هواپیما که قصد فرود در این منطقه را داشتند، مسیر خود را تغییر دادند.

لازم به ذکر است؛ کاخ سفید نقشه تنگه هرمز را منتشر کرده و اسم تنگه هرمز را به «تنگه ترامپ» تغییر داده؛ عکس ترامپ نیز وسط تنگه است.

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فرودگاه کویت پرواز حمله پهپادی حمله موشکی تنگه هرمز فرودگاه کویت خبر فوری
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