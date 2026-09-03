فعالیت فرودگاه کویت متوقف شد
ستاد کل نیروهای مسلح کویت ساعاتی پیش از حمله پهپادی و موشکی به این کشور خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۰۷| |
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به گزارش تابناک؛ رسانههای عربی بامداد پنجشنبه از حمله پهپادی و موشکی به منافع و تأسیسات آمریکا در کویت و شنیدهشدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند.
رسانههای عربی بامداد پنجشنبه از حمله پهپادی و موشکی به منافع و تأسیسات آمریکا در کویت و شنیدهشدن صدای انفجارهای مهیب خبر دادند.
دادههای پروازی نیز نشان میدهد فعالیت فرودگاه کویت به دلیل خطر حملات هوایی متوقف شده و دو هواپیما که قصد فرود در این منطقه را داشتند، مسیر خود را تغییر دادند.
لازم به ذکر است؛ کاخ سفید نقشه تنگه هرمز را منتشر کرده و اسم تنگه هرمز را به «تنگه ترامپ» تغییر داده؛ عکس ترامپ نیز وسط تنگه است.
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